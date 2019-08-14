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Fenerbahçe’de Kolarov bilmecesi! Alternatif isimler belli oldu…
Transfer Haberleri

Fenerbahçe’de Kolarov bilmecesi! Alternatif isimler belli oldu…

Kolarov’un alternatifi Durmisi. O da olumsuz sonuçlanırsa sarı-lacivertliler Villarreal’in İspanyol sol bekine yönelecek

SKOR ÖZEL | İrfan Yirmibeş 14 Ağustos 2019 11:32

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik Aleksandar Kolarov. Sırp oyuncu için Roma'nın 6 milyon Euro istemesi, sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağladı.

Sözcü Gazetesi’nden İrfan Yirmibeş’in haberine göre; sezon başı 2.8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilen Kolarov da İtalyan kulübünün kararını bekliyor.

Lazio'nun Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncusu Riza Durmisi'yi yedekte tutan Kanarya'da bu bölge için Jaume Costa da gündeme geldi.

İspanyol sol bek için kulübü Villarreal ile temasa geçen Sportif Direktör Comolli, alacağı yanıtı yönetime ilettikten sonra transfer için harekete geçilecek.

31 yaşındaki Costa geçen sezon 29 maçta Villarreal forması giyip 1 gol, 1 asist üretti.

13 Ağustos 2019 Fenerbahçe taraftarından basketbol kombine fiyatlarına tepki Fenerbahçeli taraftarlar futbolun ardından basketbol takımının da kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe Beko`nun kombine fiyatlarına yapılan zamlara karşı çıkan taraftarlar sosyal medyada örgütlenip bildiri yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 11:32 | 14 Ağustos 2019
Aleksandar Kolarov Fenerbahçe Jaume Costa Villarreal
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