Fenerbahçe’de Kolarov bilmecesi! Alternatif isimler belli oldu…

Sol bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de öncelik Aleksandar Kolarov. Sırp oyuncu için Roma'nın 6 milyon Euro istemesi, sarı-lacivertlilerin elini kolunu bağladı.

Sözcü Gazetesi’nden İrfan Yirmibeş’in haberine göre; sezon başı 2.8 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme önerilen Kolarov da İtalyan kulübünün kararını bekliyor.

Lazio'nun Arnavut asıllı Danimarkalı oyuncusu Riza Durmisi'yi yedekte tutan Kanarya'da bu bölge için Jaume Costa da gündeme geldi.

İspanyol sol bek için kulübü Villarreal ile temasa geçen Sportif Direktör Comolli, alacağı yanıtı yönetime ilettikten sonra transfer için harekete geçilecek.

31 yaşındaki Costa geçen sezon 29 maçta Villarreal forması giyip 1 gol, 1 asist üretti.

Fenerbahçe taraftarından basketbol kombine fiyatlarına tepki Fenerbahçeli taraftarlar futbolun ardından basketbol takımının da kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe Beko`nun kombine fiyatlarına yapılan zamlara karşı çıkan taraftarlar sosyal medyada örgütlenip bildiri yayınladı. İlgili Haberi Oku