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Borja’dan 5 yıllık imza! 28 milyon Euro bonservis
Transfer Haberleri

Borja’dan 5 yıllık imza! 28 milyon Euro bonservis

Yaz transfer döneminin hızlı takımlarından Real Betis, İspanyol golcü Borja Iglesias'ı 28 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Espanyol'dan kadrosuna kattı. Real Betis böylece bu sezon üçüncü önemli transferi de bitirmiş oldu.

14 Ağustos 2019 19:23

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Betis, Espanyol’da forma giyen golcü oyuncu Borja Iglesias’ı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolculunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli 28 milyon Euro’nun Espanyol takımına ödendiği ve 26 yaşındaki İspanyol futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Yaz transfer döneminin hızlı takımları arasında yer alan Espanyol, Fransız Nabil Fekir, İspanyol Juanmi, Brezilyalı Emerson gibi önemli oyuncuları da kadrosuna katmıştı.

Borja Iglesias, geçen sezon Espanyol formasıyla 43 maçta 20 kez ağları sarstı.

Son güncelleme 19:23 | 14 Ağustos 2019
Borja Iglesias real betis
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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34 19 65
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34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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