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Bein Sport haber nasıl izlenir? Bein Sports haber frekans bilgileri…
Uefa

Bein Sport haber nasıl izlenir? Bein Sports haber frekans bilgileri…

Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa finali beinsports haber kanalında şifresiz olarak yayınlanacak. Peki, dev finali yayınlayacak olan bein sports haber nasıl izlenir? beinsports haber izleme yöntemleri ve frekansları haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

14 Ağustos 2019 19:39

Liverpool Chelsea UEFA Süper Kupa final maçı bu akşam Bein Sport haber kanalında şifresiz yayınlanacak. Bu heyecanı yaşamak isteyen futbol tutkunları ise Liverpool Chelsea maçının kanalını arıyor. Peki, beinsports haber uyduda nasıl izlenir? İşte beinspors haber kanalı frekansı…

BEİN SPORT HABER FREKANSI

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12379

Symbol Oranı: 30000

FEC: 3/3

Polarizasyon: Horizontol (Yatay)

BEİN SPORT HABER FREKANS AYARLARI

beinSPORTS HABER spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden ‘Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda ‘Transponder Ekle', ‘Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. ‘Uydu Adı' kısmında ‘Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan ‘Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra ‘Polarizasyon' kısmını ‘Horizontal Yatay' olarak seçin. ‘Sembol' kısmına ‘30000' sayısını girdikten sonra ‘FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

Son güncelleme 19:39 | 14 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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