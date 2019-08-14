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A Milli Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu
Milli Takımlar

A Milli Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

Çin'de düzenlenecek Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdüren milliler, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılacak

14 Ağustos 2019 15:20

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası’na katılmak için yarın Yunanistan’a gidecek.

Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan Yunanistan’ın başkenti Atina’ya hareket edecek milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan’ın yanı sıra, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

16 AĞUSTOS CUMA

18.00 Sırbistan-Türkiye

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

18 AĞUSTOS PAZAR

18.00 Türkiye-İtalya

KADRO

Ay-yıldızlılar, Yunanistan’daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:

Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

Son güncelleme 15:20 | 14 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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