Türkiye 106-72 Ürdün

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün’ü 106-72 yendi. Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Cedi Osman ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Türkiye, İstanbul’da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal’i 94-59’luk skorla mağlup etmişti. Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile yetkilileri de takip etti. Fenerbahçe taraftarından basketbol kombine fiyatlarına tepki Fenerbahçeli taraftarlar futbolun ardından basketbol takımının da kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe Beko`nun kombine fiyatlarına yapılan zamlara karşı çıkan taraftarlar sosyal medyada örgütlenip bildiri yayınladı. İlgili Haberi Oku