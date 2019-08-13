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Türkiye 106-72 Ürdün
Milli Takımlar

Türkiye 106-72 Ürdün

FIBA Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Türkiye, Ürdün'ü 106-72 mağlup etti. Milli Takım'da Furkan Korkmaz 15 sayıyla Darquavis Tuker'le birlikte maçın en skorer oyuncusu oldu.

13 Ağustos 2019 22:47

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos – 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, hazırlık maçında Ürdün’ü 106-72 yendi. Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan milliler, karşılaşmanın ilk yarısını 59-36 önde tamamladı. İkinci yarıda da hücumdaki iyi performansını sürdüren A Milli Takım, parkeden 106-72 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Furkan Korkmaz 15 sayı 3 ribaunt, Melih Mahmutoğlu 14 sayı, Cedi Osman ise 11 sayı, 5 ribauntla oynadı.

Türkiye, İstanbul’da oynadığı ilk hazırlık maçında karşılaştığı Senegal’i 94-59’luk skorla mağlup etmişti. Öte yandan Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yönetim kurulu üyeleri ile yetkilileri de takip etti. 13 Ağustos 2019 Fenerbahçe taraftarından basketbol kombine fiyatlarına tepki Fenerbahçeli taraftarlar futbolun ardından basketbol takımının da kombine fiyatlarına tepki gösterdi. Fenerbahçe Beko`nun kombine fiyatlarına yapılan zamlara karşı çıkan taraftarlar sosyal medyada örgütlenip bildiri yayınladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:47 | 13 Ağustos 2019
türkiye Ürdün
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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