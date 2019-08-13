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Trabzonspor Edgar Miguel Le’nin maliyetini açıkladı!
Trabzonspor

Trabzonspor Edgar Miguel Le’nin maliyetini açıkladı!

Trabzonspor'un Lille'den transfer ettiği savunma oyuncusu Edgar Miguel Le'nin yıllık ücreti belli oldu

13 Ağustos 2019 13:52

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı’nın transferi karşılığında Lille’den bonservisi alınan Edgar Le’yi KAP’a bildirdi.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Edgar Miguel Le ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 650.000.-EUR garanti ücret, 2020/21 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret, 2021/22 futbol sezonu için 750.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2022/23 opsiyon sezonu için 800.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.”

12 Ağustos 2019 Lille, Miguel Le`nin Trabzonspor`a gittiğini duyurdu Fransa`nın Lille Kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le`nin Trabzonspor`a transfer olduğunu açıkladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:52 | 13 Ağustos 2019
Edgar Miguel Le Lille trabzonspor
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