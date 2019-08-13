Son şampiyon Galatasaray’da problem bitmiyor!

3 kupalı şampiyon Galatasaray, Süper Lig hazırlıklarını Fiorentina maçı ile tamamladı.
Mesut Yıldırım’ın haberine göre; 1.5 ay süren kamp dönemindeki 5 maçın 2'sini kazanıp 3'ünü kaybeden Aslan, cuma günkü Denizlispor maçı öncesi ışık vermedi.
Lig öncesi sarı-kırmızılı takımın hazırlıklarını masaya yatırıp analiz ettik:
EKSİLER:
- Fernando ve Ndiaye'nin boşluğu sadece Seri ile doldurulamadı. Transferi şart olan 6 numaranın eksikliği, zaten sorunlu olan defansı da etkiliyor.
- Diagne hem mental hem de fiziksel olarak hazır değil. Falcao hâlâ açıklanmadı. Mitroglou düşünülmüyor. Forvet sadece Babel'e emanet.
- Beklerde sıkıntı var. Nagatomo, Emre Taşdemir ve Linnes iyi çalıştı ancak hâlâ tam hazır değil.
- Stoperdeki Luyindama- Marcao ikilisi acemiler mangası gibi. Özellikle Luyindama ‘8 milyon Euro'luk stoper' görüntüsü hiç vermiyor. Yedekler Ahmet Çalık ve Ozornwafor da ilk 11'i zorlayamaz. Dört stoperin hiçbiri Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil.
ARTILAR
- Yeni transferler yüz güldürdü. Yerli-yabancı hepsi gelir gelmez uyum sağladı, yıllardır sarı-kırmızlı formayı giymiş gibilerdi.
- Artık bir joker var: Babel. Forvette de kanatta da bekte de oynadı, goller attı, asistler yaptı. Yetmedi antrenmanlarda tecrübesini gençlere aktardı. Jimmy ve Adem Büyük de Hollandalı kadar dikkat çekti.
- Gençler yine çıkışta. Bir veya birkaçı vitrine sürülebiir. Özellikle forvet Erencan Yardımcı'ya dikkat.
- Yıllar sonra ilk kez Muslera'yı aratmayacak bir yedek var: Okan Kocuk.