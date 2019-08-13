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Son şampiyon Galatasaray’da problem bitmiyor!
Galatasaray

Son şampiyon Galatasaray’da problem bitmiyor!

Galatasaray kamp dönemindeki maçlarında, sadece Süper Kupa finalinde Akhisar’dan gol yemedi. Savunmadaki Luyindama-Marcao ikilisi dökülüyor. Acil 6 numaraya ihtiyaç var.

SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım 13 Ağustos 2019 10:35

3 kupalı şampiyon Galatasaray, Süper Lig hazırlıklarını Fiorentina maçı ile tamamladı.

Mesut Yıldırım’ın haberine göre; 1.5 ay süren kamp dönemindeki 5 maçın 2'sini kazanıp 3'ünü kaybeden Aslan, cuma günkü Denizlispor maçı öncesi ışık vermedi.

Lig öncesi sarı-kırmızılı takımın hazırlıklarını masaya yatırıp analiz ettik:

EKSİLER:

  • Fernando ve Ndiaye'nin boşluğu sadece Seri ile doldurulamadı. Transferi şart olan 6 numaranın eksikliği, zaten sorunlu olan defansı da etkiliyor.
  • Diagne hem mental hem de fiziksel olarak hazır değil. Falcao hâlâ açıklanmadı. Mitroglou düşünülmüyor. Forvet sadece Babel'e emanet.
  • Beklerde sıkıntı var. Nagatomo, Emre Taşdemir ve Linnes iyi çalıştı ancak hâlâ tam hazır değil.
  • Stoperdeki Luyindama- Marcao ikilisi acemiler mangası gibi. Özellikle Luyindama ‘8 milyon Euro'luk stoper' görüntüsü hiç vermiyor. Yedekler Ahmet Çalık ve Ozornwafor da ilk 11'i zorlayamaz. Dört stoperin hiçbiri Şampiyonlar Ligi seviyesinde değil.

ARTILAR

  • Yeni transferler yüz güldürdü. Yerli-yabancı hepsi gelir gelmez uyum sağladı, yıllardır sarı-kırmızlı formayı giymiş gibilerdi.
  • Artık bir joker var: Babel. Forvette de kanatta da bekte de oynadı, goller attı, asistler yaptı. Yetmedi antrenmanlarda tecrübesini gençlere aktardı. Jimmy ve Adem Büyük de Hollandalı kadar dikkat çekti.
  • Gençler yine çıkışta. Bir veya birkaçı vitrine sürülebiir. Özellikle forvet Erencan Yardımcı'ya dikkat.
  • Yıllar sonra ilk kez Muslera'yı aratmayacak bir yedek var: Okan Kocuk.
Son güncelleme 10:36 | 13 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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