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Portekizli gazeteci duyurdu: ‘Joao Mario Galatasaray ile anlaştı’
Galatasaray

Portekizli gazeteci duyurdu: ‘Joao Mario Galatasaray ile anlaştı’

Bir süredir orta sahaya takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, Inter forması giyen Joao Mario ile el sıkıştığı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER 13 Ağustos 2019 14:07

İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario’nun Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Claudia Garcia, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Joao Mario Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Oyuncu Türkiye’ye gidebilir” ifadelerini kullandı.

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin takımda düşünmediği ve hazırlık döneminde hiç şans bile vermediği Portekizli futbolcu için birçok Avrupa devi de transfer için sırada bekliyordu.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Mario’ya Monaco, Leipzig ve Leverkusen gibi takımların talip olduğu iddia edildi. 2016 yılında Inter’in 40 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Joao Mario, 2017-18 sezonun devre arasında West Ham United’a kiralandı.

Premier Lig’de oynadığı 13 maçta 2 gol 1 asist yapan Mario, geçen sezon başında tekrar Inter’e döndü ve 20 Serie A maçında 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

13 Ağustos 2019 Fenerbahçe`nin de istediği Roma orta sahası Steven Nzonzi`nin rotası Galatasaray... İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi için Galatasaray ve Fenerbahçe`nin karşı karşıya geldiği iddia edildi. İtalya basınındaki haberde Kongo asıllı Fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi`nde oynayacağı için tercihini Galatasaray`dan yana kullanabileceği belirtildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:32 | 13 Ağustos 2019
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