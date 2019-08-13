Portekizli gazeteci duyurdu: ‘Joao Mario Galatasaray ile anlaştı’

İtalya Serie A takımlarından Inter forması giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario’nun Galatasaray ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

İtalyan gazeteci Claudia Garcia, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Joao Mario Galatasaray’ın teklifini kabul etti. Oyuncu Türkiye’ye gidebilir” ifadelerini kullandı.

#JoaoMario tratta con il #Galatasaray. Possibile transferimento del centrocampista portoghese a titolo definitivo in Turchia. #Inter #calciomercato — Claudia Garcia (@claubgarcia) August 13, 2019

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte’nin takımda düşünmediği ve hazırlık döneminde hiç şans bile vermediği Portekizli futbolcu için birçok Avrupa devi de transfer için sırada bekliyordu.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen Mario’ya Monaco, Leipzig ve Leverkusen gibi takımların talip olduğu iddia edildi. 2016 yılında Inter’in 40 milyon Euro bedelle kadrosuna kattığı Joao Mario, 2017-18 sezonun devre arasında West Ham United’a kiralandı.

Premier Lig’de oynadığı 13 maçta 2 gol 1 asist yapan Mario, geçen sezon başında tekrar Inter’e döndü ve 20 Serie A maçında 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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