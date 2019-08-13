Olympiakos Medipol Başakşehir maçı canlı yayın | UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu 2. Maçı şifresiz canlı izle

Olympiakos Medipol Başakşehir canlı! Olympiakos Medipol Başakşehir maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. Eleme Turu heyecanı devam ediyor. İstanbul’daki ilk maçı 1-0’lık skorla kaybeden ve 90’da Edin Visca ile bir penaltıdan yararlanamayan temsilcimiz turu geçecek skoru elde etmek istiyor. Olympiakos Medipol Başakşehir maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR’da… Olympiakos Medipol Başakşehir maçı canlı izle bağlantısı da haberimizde yer almakta.
OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11’LER (MUHTEMEL)
STAT: Karaiskakis Stadyumu
SAAT: 21.30
HAKEM: Bobby Madden
YAYIN: TRT Spor
OLYMPIAKOS MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI
OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Semedo, Meriah, Tsimikas, Guilherme, Bouchalakis, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero
TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Mahmut, Clichy, Azubuike, Mahmut, Gulbrandsen, Robinho, Visca, Crivelli
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
Eksikler can sıkıyor…
Temsilcimizde uzun süreli sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Alexandru Epureanu’nun yanı sıra ilk maçta gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan İrfan Can Kahveci ve maç bittikten sonra hakemle girdiği diyalog nedeniyle kırmızı kart gören Aurelien Chedjou kritik maçta forma giyemiyor. Başakşehir’de Okan Buruk da maç sonrası gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede yer alamıyor.