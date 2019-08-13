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Başakşehir nasıl tur atlar? Olympiakos Başakşehir hangi kanalda saat kaçta?
Medipol Başakşehir

Başakşehir nasıl tur atlar? Olympiakos Başakşehir hangi kanalda saat kaçta?

Olympiakos Başakşehir Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için iki ekip Yunanistan'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleye kısa süre kala ilk 11'ler belli oldu. Peki Olympiakos Başakşehir hangi kanalda, saat kaçta?

13 Ağustos 2019 20:32

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile mücadele edecek. Karaiskakis Stadı’nda başlayacak olan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek. Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 20. maçını oynayacak. İstanbul ekibinin, Avrupa kupalarında çıktığı 19 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti bulunuyor. Bu maçlarda 19 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 27 gole engel olamadı.

OLİMPİYAKOS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA

Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos’a konuk olacak. Karaiskakis Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

OLYMPİAKOS BAŞAKŞEHİR İLK 11

OLYMPIAKOS: Jose Sa, Elabdellaoui, Meriah, Semedo, Tsimikas, Bouchalakis, Guilherme, Masouras, Valbuena, Podence, Guerrero

TEKNİK DİREKTÖR: Pedro Martins

BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Vieira, Ponck, Clichy, Visca, Attamah, Azubuike, Elia, Crivelli, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk

BAŞAKŞEHİR NASIL TUR ATLAR?

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden Turuncu-Lacivertliler'in, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları Play- Off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Son güncelleme 20:51 | 13 Ağustos 2019
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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