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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü
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Milli güreşçi Feyzullah Aktürk dünya üçüncüsü

Estonya'nın başkenti Tallinn'in ev sahipliği yaptığı Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stilde 97 kiloda mücadele eden Feyzullah Aktürk Çinli rakibi Reheman Rusidanmu'yu 11-1 sayı tuşuyla yenerek dünya üçüncüsü oldu.

13 Ağustos 2019 23:04

Estonya’nın başkenti Tallinn’de düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası’nda serbest stilde milli güreşçi Feyzullah Aktürk, dünya üçüncüsü oldu. Milli güreşçi, ABD’li, Ukraynalı rakiplerinden sonra repesajdan gelen Çinli rakibi Reheman Rusidanmu’yu da (11-1) sayı tuşuyla yenerek bronz madalya kazandı.

Bronz madalya Müsabakalarına çıkan diğer güreşçilerden 65 kiloda mücadele eden Ahmet Salim Yiğit, Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Turan Bayramov´a; 70 kiloda mindere çıkan Ömer Faruk Çayır da Rus rakibi Alan Kudzoev´e 4-2 önde olduğu ilk devreye rağmen son anlarda verdiği puanlarla (10-7) yenilerek Dünya 5´incisi oldular.  Çinli ve Japon rakiplerini yenerek yarı finale yükselen 125 kg Paşa Ekrem Karabulut, yarı finalde ABD’li Mason Mark Parris’e yenildi. Mill güreşçi bronz madalya için repesajdan gelecek Gürcü / Moğol maçının galibiyle karşılaşacak. İKİ REPESAJ MAÇI VAR 

74 kiloda Abdülvasi Balta,  Mısırlı Elkoumy’i sayı tuşuyla yendi. Yenildiği Japon rakibi Jintaro Motoyama finale yükseldiği için repesajda Avusturyalı Simon Marchal ile karşılaşacak olan Balta, rakibini yenerse Hintli Parveen Malik ile karşılaşacak. 92 kiloda mücadele eden Polat Polatçı da Macar Vegh´i sayı tuşuyla yendi. Yenildiği Rus rakibi Bagaev finale yükseldiği için güreşçimiz repesajda İranlı Asya Şampiyonu Ali Reza Abdollahi ile karşılaşacak, rakibini yenerse Azerbaycanlı Hamzatov ile karşı karşıya gelecek.

KADIN GÜREŞÇİLER YARIN MİNDERE ÇIKIYOR

Diğer yandan Dünya Şampiyonası´nda genç kadınlar müsabakaları yarın başlıyor. Çekilen kura sonrasında ilk gün mindere çıkacak olan güreşçiler ve rakipleri şöyle;

50 kg Zehra Demirhan – Çinli Zhong ile

55 kg Elmira Kamaloğlu – Kanadalı Virjine Kaze Gasgon ile

59 kg Elmas Çelik – Ukraynalı Kateryna Zelenyk

68 kg Kadriye Aksoy – Moğol Elgerme Enshkank ile

76 kg Mehtap Gültekin- Çinli Qian Jiang ile ilk turda karşılaşacaklar. 13 Ağustos 2019 Çamurda güreş Adil Rami`nin sonu oldu! Marsilya biletini kesti... Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya`nın, savunma oyuncusu Adil Rami`nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin nedeni ortaya çıktı. Fransız stoperin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yaparken kendisini sakatlaması ayrılığın gerekçesi oldu... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:04 | 13 Ağustos 2019
Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Feyzullah Aktürk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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