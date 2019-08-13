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Mangala, Valencia’ya imza attı
Transfer Haberleri

Mangala, Valencia’ya imza attı

İspanyol kulübü Valencia, Manchester City'nin Fransız futbolcusu Mangala'yı 2 yıllığına renklerine bağladı.

13 Ağustos 2019 00:16

İspanya La Liga takımlarından Valencia, Fransız stoper Eliaquim Mangala’yı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mangala’nın transferi konusunda Manchester City ile anlaşan Valencia, 28 yaşındaki savunma oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Manchester City’deki kontratının bitmesine bir yıl kalan Fransız milli futbolcu Mangala’nın bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

İngiliz basını, Manchester City’nin, teknik direktör Josep Guardiola’nın kadroda düşünmediği oyuncuyu serbest bıraktığını öne sürdü.

Profesyonel kariyerine Standard Liege’de başlayan Mangala, Porto’da sergilediği performans sayesinde 2014 yazında 45 milyon avroya Manchester City’ye transfer oldu. 2016’dan 2018’e kadar kiralık olarak Valencia ve Everton’da oynayan Mangala, geçen sezon Manchester City’nin A takımında forma şansı bulamadı.

Son güncelleme 00:16 | 13 Ağustos 2019
Eliaquim Mangala ispanya la liga Manchester City valencia
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2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
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5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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