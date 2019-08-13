Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: ‘Annem bana kızacaktır!’

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, yarın Chelsea’ye karşı oynayacakları UEFA Süper Kupa maçı öncesi iki takımın da birbirlerini iyi tanıdığını ve tamamen bu mücadeleyi kazanmaya odaklandıklarını söyledi. Maçın oynanacağı Vodafone Park’ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Klopp, Chelsea karşılaşmasına hazır olduklarını belirterek, “Maçın önemini biliyoruz. Onlar bizi, biz onları iyi tanıyoruz. Sezon başlarındaki maçlar her zaman zordur. Fiziksel olarak yüzde yüz hazır değiliz ama bu, her takım için geçerli. Bu takım, başarı için kuruldu. Yarın bunu göstermek adına harika bir şans. Bizim için çok önemli bir maç. Tamamen bu maça odaklandık.” ifadelerini kullandı.

‘Annem bana kızacaktır…’

Kadın hakemler Stephanie Frappart, Manuela Nicolosi ve Michelle O’Neill’ın maçta görev yapacak olmasına esprili şekilde yanıt veren Klopp, bu durumdan memnun olduğunu ifade ederek, “Bu tarihi ana tanıklık edeceğim için mutluyum. Böylesine önemli ve milyonların izleyeceği bir maçta onlara görev vermek çok zekice bir karar. Maçın kendisi yeterince zor geçecek. Onlar için sahada işi daha da zorlaştırmamak için her şeyi yapmalıyız. Aksi takdirde annem bana kızacaktır.” yorumunu yaptı.

İstanbul’da bulunmaktan dolayı memnun olduğunu aktaran Alman teknik direktör, “İstanbul, Liverpool için özel bir yer. Kulüpte hiç kimse 2005’teki final maçını unutamıyor ama bu farklı bir takım ve farklı bir sezon. Kendimizi iyi hissediyoruz ve bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz. İstanbul, futbol için de her zaman özel bir yer oldu. Borussia Dortmund’un başındayken Galatasaray’a karşı burada oynamıştık. Harika bir atmosfer vardı.” değerlendirmesinde bulundu.

Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard: `Kulüp için çok önemli bir maç` Chelsea Teknik Direktörü Frank Lampard, Liverpool ile oynanacak olan UEFA Süper Kupa Finali öncesinde basın toplantısında konuştu. Oyuncularına güvendiğini söyleyen Lampard, “Kulüp için çok büyük anlamı olan bir maça çıkacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz. Bu durum benim için de iyi bir başlangıç olacaktır” dedi. İlgili Haberi Oku

Klopp, karşılaşmada Liverpool’un favori gösterilmesi hakkında gelen bir soru üzerine, “Herkesin favori olduğumuzu düşündüğünü bilmiyordum. İnsanlar bu şekilde düşünebilir ama Chelsea’ye saygı duyuyoruz. Güçlü bir takım. Ligde Manchester United’a kaybettiler ama iyi oynadılar. Teknik direktörleri değişti, Hazard gitti, genç oyuncular geldi. Lampard bir kulüp efsanesi ve iyi bir teknik direktör. Yeni bir başlangıç yapıyorlar ve yeni kurulan bu takım, ilk şampiyonluğunu yaşamak için sahada her şeyini verecektir.” şeklinde konuştu.

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