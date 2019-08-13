Liverpool Chelsea maçı saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Süper Kupa maçı ne zaman?

Beşiktaş’ın sahası olan Vodafone Stadyumu’nda oynanacak dev maçta iki İngiliz takımının yıldız isimleri kupayı kazanmak için mücadele edecek. Peki, Liverpool Chelsea maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool ve Chelsea, UEFA Süper Kupa mücadelesinde karşı karşıya gelecek. 14 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports Haber ve Bein Sports HD 1 kanallarından canlı izlenebilecek.

GALATASARAY 2000'DE KUPAYI MÜZESİNE GÖTÜRDÜ

UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Galatasaray kazanma başarısı gösterdi.

Galatasaray, Monaco'da 25 Ağustos 2000'de yapılan maçta UEFA Kupası şampiyonu olarak, Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanyol ekibi Real Madrid'in karşısına çıktı.

Normal süresi 1-1 biten müsabakayı Mario Jardel'in “altın golü” ile 2-1 kazanan sarı-kırmızılı ekip, kupayı Türkiye'ye getirerek önemli bir başarıya imza attı.

İSPANYOLLAR SON 10 KUPANIN 9'UNU ALDI

İspanyol ekipleri son 10 Süper Kupa'nın 9'unda şampiyonluğa ulaştı.

Barcelona ile 2009'da başlayan seri, 2010, 2012 ve 2018'de Atletico Madrid, 2011 ve 2015'te Barcelona, 2014, 2016 ve 2017'de de Real Madrid ile devam etti.

Bu süreçte sadece Almanya'nın Bayern Münih ekibi, 2013'te İngiltere temsilcisi Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek Süper Kupa'yı kazandı.