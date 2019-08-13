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Kayserispor’da 2 milyon Euro krizi! Erol Bedir: ‘Kimse bana ne diyemez’
Kayserispor

Kayserispor’da 2 milyon Euro krizi! Erol Bedir: ‘Kimse bana ne diyemez’

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü Başkanı Erol Bedir, "Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez. Bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri’nin ekmeğini yiyen hiç bir şahıs Kayserispor'a 'bana ne' diyemez" dedi.

13 Ağustos 2019 12:20

15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14.00’e kadar TFF hesabına 2 milyon Euro yatırılmadığı taktirde yeni transferlerine ilk hafta için oynatma izni alamayacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor’da Başkan Erol Bedir, yazılı bir açıklama yaptı.

Kulübün resmi internet sitesinden açıklama yapan Bedir, “Takımımızın maddi sıkıntı çektiği sır olmayıp her açıklamamız ve yaptığımız genel kurullarda konu açıkça dile getirilmiştir. Dışarıdan herhangi bir destek olmaksızın, TFF gelirlerinin tamamının bankalara gittiği bir ortamda sadece Kulüp Başkanımızın katkı ve çabasıyla birlikte yönetim kurulumuzun desteğinin hem eski borçları ödemeye, hemde kulübün mevcut harcamalarına yetmeyeceği aşikardır. Diğer borçlu kulüpler ya yerel kaynaklarla borçlarını kapatmış ya da Ziraat Bankası yapılandırmasıyla bütçelerini denkleştirmişlerdir. Kayserispor’umuz halen bu imkanlara kavuşamamış, ilgililer şu veya bu sebeple ekonomik anlamda ciddi bir destek sağlayamamışlardır. Şimdikine benzer en az 7-8 krizden büyük oranda Kulüp Başkanımız ve yönetimin gayretleriyle çıkılmıştır” dedi.

Başkan Bedir, açıklamasında; “Hali hazırda dile getirilen sıkıntı ise yönetimimiz açısından ilk değildir. Ancak bizlerinde ekonomik problemleri çözme kapasitemiz oldukça azalmış, imkanlarımız sınırlanmıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sayın Valimiz, Onursal Başkanımız, Vekillerimiz, Belediye ve Oda Başkanlarımızın meseleye çok ciddi yaklaşarak, yönetimimizin de katkısını alarak bu problemi aşmamızı sağlayacaklarına inanıyoruz. Değerli hemşehrilerimiz ve sevgili taraftarlarımızın da beklentisinin bu yönde olduğunu biliyoruz. Kayserispor göz göre göre kaderine terk edilemez, bu şehirde yaşayan hiçbir yönetici veya Kayseri'nin ekmeğini yiyen hiç bir şahıs Kayserispor’a ‘bana ne’ diyemez. Çünkü Başka Kayserispor yok” cümleleri kurdu.

12 Ağustos 2019 Kayserispor`da lisans tehlikesi! TFF`ye 2 milyon Euro yatırmazsa... Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ekonomik sıkıntıdan ötürü büyük bir sorun ile karşı karşıya. Kayseri ekibi TFF`nin hesabına Perşembe gününe kadar 2 milyon Euro yatırmazsa transferlerine lisans çıkaramayacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:51 | 13 Ağustos 2019
Erol Bedir kayserispor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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