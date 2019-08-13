İstanbul’da 1,91 milyar Euro’luk final!

UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar Euro’yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar Euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835,75 milyon Euro oldu.

Vodafone Park’ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon Euro ve Chelsea’nin Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante 100 milyon Euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

İstanbul şehri UEFA Süper Kupa maçında tarihe tanıklık edecek! 44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibi mücadele edecekken, bugüne kadar Liverpool 3, Chelsea de 1 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro) Muhammed Salah 150 milyon Sadio Mane 120 milyon Virgil van Dijk 90 milyon Alisson 80 milyon Roberto Firmino 80 milyon Trent Alexander-Arnold 80 milyon Andrew Robertson 60 milyon Naby Keita 60 milyon Georginio Wijnaldum 50 milyon Fabinho 50 milyon Jordan Henderson 35 milyon Alex Oxlade-Chamberlain 35 milyon Joe Gomez 35 milyon Joel Matip 30 milyon Xherdan Shaqiri 25 milyon Dejan Lovren 20 milyon Divock Origi 20 milyon James Milner 15 milyon Adam Lallana 15 milyon Nathaniel Clyne 12 milyon Rhian Brewster 4 milyon Ki-Jana Hoever 4 milyon Adrian 3,5 milyon Sepp van den Berg 2 milyon Ryan Kent 1,75 milyon Curtis Jones 1,50 milyon Yasser Larouci 1,50 milyon Caoimhin Kelleher 500 bin TOPLAM 1,08 milyar Euro

CHELSEA FUTBOLCULARININ DEĞERİ

Chelsea’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle: