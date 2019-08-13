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İstanbul’da 1,91 milyar Euro’luk final!
Uefa Avrupa Ligi

İstanbul’da 1,91 milyar Euro’luk final!

Kupayı müzelerine götürmek için İstanbul'da yarın kozlarını paylaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea'nin toplam futbolcu değeri 2 milyar Euro'ya yaklaşıyor. Liverpool'da Muhammed Salah 150 milyon, Chelsea'de forma ise N'Golo Kante 100 milyon Euro'luk değerleriyle en pahalı futbolcular olarak öne çıkıyor

13 Ağustos 2019 11:38

UEFA Süper Kupa maçında yarın İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar Euro’yu buluyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar Euro, UEFA Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835,75 milyon Euro oldu.

Vodafone Park’ta yarın oynanacak final maçı öncesi, Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon Euro ve Chelsea’nin Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante 100 milyon Euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

13 Ağustos 2019 İstanbul şehri UEFA Süper Kupa maçında tarihe tanıklık edecek! 44. kez yapılacak UEFA Süper Kupa organizasyonunda Liverpool ile Chelsea yarın saat 22.00'de Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz ekibi mücadele edecekken, bugüne kadar Liverpool 3, Chelsea de 1 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. İlgili Haberi Oku

Liverpoollu futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro)
Muhammed Salah 150 milyon
Sadio Mane 120 milyon
Virgil van Dijk 90 milyon
Alisson 80 milyon
Roberto Firmino 80 milyon
Trent Alexander-Arnold 80 milyon
Andrew Robertson 60 milyon
Naby Keita 60 milyon
Georginio Wijnaldum 50 milyon
Fabinho 50 milyon
Jordan Henderson 35 milyon
Alex Oxlade-Chamberlain 35 milyon
Joe Gomez 35 milyon
Joel Matip 30 milyon
Xherdan Shaqiri 25 milyon
Dejan Lovren 20 milyon
Divock Origi 20 milyon
James Milner 15 milyon
Adam Lallana 15 milyon
Nathaniel Clyne 12 milyon
Rhian Brewster  4 milyon
Ki-Jana Hoever   4 milyon
Adrian  3,5 milyon
Sepp van den Berg  2 milyon
Ryan Kent  1,75 milyon
Curtis Jones  1,50 milyon
Yasser Larouci  1,50 milyon
Caoimhin Kelleher  500 bin
TOPLAM 1,08 milyar Euro

CHELSEA FUTBOLCULARININ DEĞERİ

Chelsea’de futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (Euro)
N’Golo Kante 100 milyon
Jorginho 65 milyon
Kepa 60 milyon
Christian Pulisic 60 milyon
Antonio Rüdiger 50 milyon
Willian 40 milyon
Marcos Alonso 40 milyon
Mateo Kovacic 35 milyon
Cesar Azpilicueta 35 milyon
Tiemoue Bakayoko 35 milyon
Callum Hudson-Odoi 35 milyon
Ross Barkley 30 milyon
Michy Batshuayi 30 milyon
Andreas Christensen 30 milyon
Ruben Loftus-Cheek 30 milyon
Kurt Zouma 25 milyon
Pedro 20 milyon
Tammy Abraham 20 milyon
Olivier Giroud 15 milyon
Davide Zappacosta 15 milyon
Emerson 15 milyon
Mason Mount 12 milyon
Marco van Ginkel 10 milyon
Kenedy 10 milyon
Kenneth Omeruo 5 milyon
Abdul Rahman Baba 5 milyon
Michael Hector 3 milyon
Danilo Pantic 2,75 milyon
Lucas Piazon 1,50 milyon
Willy Caballero 1 milyon
Jamal Blackman  500 bin
TOPLAM 835,75 milyon

 

Son güncelleme 11:40 | 13 Ağustos 2019
chelsea liverpool UEFA Süper Kupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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