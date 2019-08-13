İngiliz basınından flaş Fenerbahçe iddiası! Daniel Sturridge’e yapılan teklif…

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz forvet Daniel Sturridge ile masaya oturdu.

İngiltere’nin önemli gazetelerinden Telegraph, 29 yaşındaki futbolcu için birçok talibin olduğunu duyururken sarı lacivertlilerin Sturridge’e haftalık 60 bin Pound’dan (yıllık yaklaşık 3 milyon Pound) 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini açıkladı.

ABD’den DC United, Avrupa’dan Real Betis, Bologna ve Marsilya gibi birçok takımın yıldız futbolcuyla ilgilendiğini belirten Telegraph, Beşiktaş’ı da talipler arasında gösterdi.

Katar ekiplerinin de radarındaki Sturridge’in transfer görüşmelerinde Liverpool’un eski yöneticisi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin devrede olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda yasa dışı bahis nedeniyle kısa süreli men cezası alan Sturridge’nin bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor.

Öte yandan kısa süre önce Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alan İngiliz futbolcu, Trabzon’u tanımadığı için transfer teklifini reddetmişti.

SON YILLARDA DÜŞÜŞTE

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form düşüşü yaşayan ve Liverpool’da ilk 11’deki yerini kaptıran Sturridge, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de sadece 18 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Liverpool’un sözleşme yenilemediği ve bonservisi elinde olan deneyimli futbolcunun kariyerinde, 2 Şampiyonlar Ligi (2011-12 Chelsea, 2018-19 Liverpool), 1 Premier Lig (2010 Chelsea) ve 2 FA Cup (2010-2012 Chelsea) şampiyonluğu bulunuyor.

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