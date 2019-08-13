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İngiliz basınından flaş Fenerbahçe iddiası! Daniel Sturridge’e yapılan teklif…
Fenerbahçe

İngiliz basınından flaş Fenerbahçe iddiası! Daniel Sturridge’e yapılan teklif…

Kısa süre önce Trabzonspor'un teklifini reddeden ve bonservisi elinde olan İngiliz futbolcu Daniel Sturridge için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi. İngiliz Telegrap gazetesi, sarı lacivertlilerin 29 yaşındaki forvete yıllık 3 milyon Pound civarında değerinde bir teklifte bulunduğunu duyurdu.

SKOR DIŞ HABER 13 Ağustos 2019 13:36

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiliz forvet Daniel Sturridge ile masaya oturdu.

İngiltere’nin önemli gazetelerinden Telegraph, 29 yaşındaki futbolcu için birçok talibin olduğunu duyururken sarı lacivertlilerin Sturridge’e haftalık 60 bin Pound’dan (yıllık yaklaşık 3 milyon Pound) 3 yıllık sözleşme teklif ettiğini açıkladı.

ABD’den DC United, Avrupa’dan Real Betis, Bologna ve Marsilya gibi birçok takımın yıldız futbolcuyla ilgilendiğini belirten Telegraph, Beşiktaş’ı da talipler arasında gösterdi.

Katar ekiplerinin de radarındaki Sturridge’in transfer görüşmelerinde Liverpool’un eski yöneticisi Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli’nin devrede olduğu belirtildi.

Geçtiğimiz haftalarda yasa dışı bahis nedeniyle kısa süreli men cezası alan Sturridge’nin bu hafta içinde kararını vermesi bekleniyor.

Öte yandan kısa süre önce Trabzonspor’un da transfer listesinde yer alan İngiliz futbolcu, Trabzon’u tanımadığı için transfer teklifini reddetmişti.

SON YILLARDA DÜŞÜŞTE

Son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle form düşüşü yaşayan ve Liverpool’da ilk 11’deki yerini kaptıran Sturridge, geçtiğimiz sezon Premier Lig’de sadece 18 maçta forma giydi ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Liverpool’un sözleşme yenilemediği ve bonservisi elinde olan deneyimli futbolcunun kariyerinde, 2 Şampiyonlar Ligi (2011-12 Chelsea, 2018-19 Liverpool), 1 Premier Lig (2010 Chelsea) ve 2 FA Cup (2010-2012 Chelsea) şampiyonluğu bulunuyor.

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Son güncelleme 13:36 | 13 Ağustos 2019
beşiktaş Daniel Sturridge Fenerbahçe liverpool
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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