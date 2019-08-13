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Galatasaray’dan Mehmet Özcan yalanlaması!
Transfer Haberleri

Galatasaray’dan Mehmet Özcan yalanlaması!

Galatasaray Kulübü, Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'ın transferine ilişkin haberleri yalanladı.

13 Ağustos 2019 16:08

Sarı-kırmızılı kulüp, Eskişehirspor’dan Mehmet Özcan ile ilgili transfer haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bir süredir bazı medya organlarında yayınlanan Eskişehirsporlu futbolcu Mehmet Özcan'la ilgilendiğimiz yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

13 Haziran 2019 tarihinde yaptığımız açıklamada belirttiğimiz gibi Kulübümüzün 2019-2020 sezonu transfer çalışmaları, teknik heyetimizin raporları, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde ve Kulübümüzün çıkarları doğrultusunda yürütülmektedir.

Transfer çalışmalarında resmiyet kazanan bütün gelişmeleri resmi yayın organlarımızdan sizlerle paylaşacağımızı bu vesile ile yeniden hatırlatmak isteriz.”

Son güncelleme 16:08 | 13 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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