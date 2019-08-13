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FIFA Manchester City’nin cezasını açıkladı… İngiliz devi hatasını kabul etmişti
İngiltere Premier Lig

FIFA Manchester City’nin cezasını açıkladı… İngiliz devi hatasını kabul etmişti

Manchester City, 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.

13 Ağustos 2019 20:52

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle İngiltere temsilcisi Manchester City’ye para cezası verdi.

FIFA tarafından yapılan açıklamada, organizasyonun disiplin komitesince açılan soruşturmanın sonuçlandığı ve Manchester City’nin, 18 yaşından küçük yabancı oyuncuların transferinde ve kayıt işlemlerinde usulsüzlük yaptığının tespit edildiği belirtildi. Manchester City’nin hatalı olduğunu kabul etmesinin göz önüne alındığının vurgulandığı açıklamada, İngiliz kulübüne 370 bin İsviçre frangı (2 milyon 109 bin lira) para cezası verildiği kaydedildi.

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FIFA, aynı gerekçeyle geçen şubat ayında Chelsea’ye iki dönem transferden men cezası vermişti.

Son güncelleme 20:52 | 13 Ağustos 2019
fifa Manchester City
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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