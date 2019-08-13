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Fenerbahçe’nin yeni stoperi Zanka: ‘Rakiplerim beni sevmez ama saygı duyar’
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yeni stoperi Zanka: ‘Rakiplerim beni sevmez ama saygı duyar’

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mathias Jorgensen, sarı lacivertli takım için sahada savaşacağını dile getirirken "Benden sonra gelenler de Zanka gibi taşıyacağız bu formayı diyecekler" ifadelerini kullandı. Rakipleri tarafından sevilmeyen bir isim olduğunu söyleyen 'Zanka' lakaplı oyuncu, 'Ama zamanla saygı duymayı öğrendiler' dedi.

13 Ağustos 2019 12:46

Fenerbahçe tarihinin altıncı Danimarkalı futbolcusu olan Mathias Jorgensen (Zanka) yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Savaşçı kişiliği ile ön plana çıkan Zanka güçlü, sert, iyi bir savunmacı kimliği ile de Danimarka’da oynarken rakipler tarafından en sevilmeyen oyuncu olarak da isim yapmıştı. Tecrübeli defans oyuncusu, “Mücadele etmeden başarı kazanamazsınız, Türkiye'nin en büyük kulübünün başarısı için sahada geri adım atmayacağım” dedi.

Fenerbahçe'de forma giyen Danimarkalı oyunculara değinen Zanka, “Bu büyük kulübe geldiğim için oldukça mutluyum. Fenerbahçe'nin tarihine geçen Danimarkalı oyunculardan biri olmak istiyorum. Çubuklu formayla Henrik Nielsen, Brian Steen Nielsen, Högh, Kjaer ve Pingel gibi başarılar elde etmek için savaşacağım. Benden sonra gelenler de Zanka gibi taşıyacağız bu formayı diyecekler” dedi.

Savaşçı kişiliğine de değinen tecrübeli savunmacı, “Savaşmadan, mücadele etmeden başarı elde etmek zor. Kariyerim boyunca savaşçı kişiliğim nedeniyle rakiplerim tarafından sevilmeyen biri isim oldum. Fakat onlar da zamanla bana saygı duymaları gerektiğini öğrendiler. Bundan sonra ben ve takım arkadaşlarım bu büyük kulübün başarısı için sahada savaşacağız. Bir an olsun geri adım atmadan, şampiyonluk için oynayacağız” şeklinde konuştu.

Samandıra'da geçirdiği ilk günleri hakkında da konuşan Zanka, “Şu an takıma uyum aşamasındayım. Bir an önce bu dönemi atlatıp, forma giymeyi hedefliyorum. Büyük Fenerbahçe taraftarının karşısına çıkmak ve onları mutlu etmek istiyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon mutlu sona ulaşacağız ve şampiyonluk hasretine son vereceğiz. Bizler sahada onlar da tribünde son ana kadar savaşacağız” dedi.

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Son güncelleme 12:46 | 13 Ağustos 2019
Fenerbahçe Mathias Jørgensen Zanka
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