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Fenerbahçe’nin de istediği Roma orta sahası Steven Nzonzi’nin rotası Galatasaray…
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Fenerbahçe’nin de istediği Roma orta sahası Steven Nzonzi’nin rotası Galatasaray…

İtalya Serie A takımlarından Roma forması giyen orta saha oyuncusu Steven Nzonzi için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği iddia edildi. İtalya basınındaki haberde Kongo asıllı Fransız futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı için tercihini Galatasaray'dan yana kullanabileceği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 13 Ağustos 2019 11:13

Yeni sezon öncesinde orta sahaya takviye yapmak isteyen Galatasaray ve Fenerbahçe, Roma’nın 30 yaşındaki futbolcusu Steven Nzonzi için İtalyan ekibinin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sky Sports Italia’nın haberine göre; Türkiye’ye gelmeye sıcak bakan Kongo asıllı Fransız futbolcunun ilk tercihini Galatasaray’dan yana kullanacağına dikkat çekildi.

Sarı kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Nzonzi’nin bu transfere sıcak baktığı iddia edilirken Fenerbahçe’nin resmi teklif yaptığı ifade edildi.

Sarı lacivertlilerin tecrübeli orta sahanın 3 milyon Euro+bonuslar olan masraflarını karşılamaya hazır olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon Sevilla’dan 26 milyon Euro’ya transfer edilen yıldız oyuncunun talipleri arasında Fransa ekiplerinden Lyon da bulunuyor.

PREMIER LİG, LA LIGA, SERIE A…

Futbola Fransa’nın Amiens takımında başlayan Nzonzi, 2009’da Blackburn’e transfer oldu. 3 yıl sonra Stoke City’ye geçen Nzonzi, 2015’te Sevilla’nın yolunu tutmuştu.

İspanyol ekibinde 3 yıl forma giyen Nzonzi, geçtiğimiz sezon başında Roma ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.

2018-10 sezonunda Serie A’da 30 maça çıkan Nzonzi, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

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Son güncelleme 12:04 | 13 Ağustos 2019
Fenerbahçe galatasaray Steven NZonzi
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2 Istanbul Basaksehir
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34 19 65
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