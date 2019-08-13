Fenerbahçe taraftarından basketbol kombine fiyatlarına tepki

Fenerbahçeli taraftarlar futbolda beklenen transferlerin gelmemesine isyan ederken bir yandan da basketbol takımının kombine fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösteriyor.
Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Beko’nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçların kombine bilet fiyatlarını duyurdu.
Ancak sarı lacivertli taraftarlar yapılan zamlara sosyal medyada tepki gösterirken internet üzerinden örgütlenen taraftarlar bir bildiri yayınladı.
Yayınlanan bildiride, “Salon yapısının elverişsizliği, zaman zaman ortaya çıkan engeller ve tribünlerde giderek daralan özgürlük alanına rağmen tribün kültürünü yaşatmaya çalışan taraftarlar olarak; eski yönetimin aksine taraftarı önemsediğini bildiğimiz ve ‘Halkın Fenerbahçe’si’ kavramına vurgu yapan yönetimimizin, takımın halktan daha da uzaklaşmasına ve saygıdeğer koçumuz Zeljko Obradovic’in birçok kez boş kalmasından yakındığı tribünlerin kan kaybetmesine yol açacak bu fiyat politikasını gözden geçirmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.
Değerli @FBBasketbol şube yönetimi, #MüşteriDeğilTaraftarız pic.twitter.com/R2SnqcBN3P
— Fenerbasket (@fenerbasket) August 12, 2019
Kombine bilet fiyatları;
- Saha İçi 1. Sıra: 32.500 TL
- Saha İçi 2. Sıra: 22.750 TL
- Saha İçi 3. Sıra: 19.500 TL
- Kategori 1 / A: 8.800 TL
- Kategori 1 / B: 7.700 TL
- Kategori 1 / C-T: 5.850 TL
- Kategori 1B (203-204-213-214): 4.150 TL
- Kategori 2: 3.000 TL
- Kategori 3: 2.200 TL
- Kategori 4: 1.650 TL
- Kategori 5: 1000 TL
- Kategori 6: 875 TL
- Kategori 7: 750 TL
Taksit seçenekleri:
- Ziraat Bankası: 2+3 taksit ya da 3+3 taksit
- Garanti Bankası: 3+2 taksit ya da 3+3 taksit
- Yapı Kredi Bankası: 2+3 taksit ya da 3+3 taksit
- İş Bankası: 4 taksit ya da 6 taksit