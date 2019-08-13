Fenerbahçe taraftarından basketbol kombine fiyatlarına tepki

Fenerbahçeli taraftarlar futbolda beklenen transferlerin gelmemesine isyan ederken bir yandan da basketbol takımının kombine fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösteriyor.

Sarı lacivertli kulüp geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Beko’nun Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı maçların kombine bilet fiyatlarını duyurdu.

Ancak sarı lacivertli taraftarlar yapılan zamlara sosyal medyada tepki gösterirken internet üzerinden örgütlenen taraftarlar bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride, “Salon yapısının elverişsizliği, zaman zaman ortaya çıkan engeller ve tribünlerde giderek daralan özgürlük alanına rağmen tribün kültürünü yaşatmaya çalışan taraftarlar olarak; eski yönetimin aksine taraftarı önemsediğini bildiğimiz ve ‘Halkın Fenerbahçe’si’ kavramına vurgu yapan yönetimimizin, takımın halktan daha da uzaklaşmasına ve saygıdeğer koçumuz Zeljko Obradovic’in birçok kez boş kalmasından yakındığı tribünlerin kan kaybetmesine yol açacak bu fiyat politikasını gözden geçirmesini talep ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kombine bilet fiyatları;

Saha İçi 1. Sıra: 32.500 TL

Saha İçi 2. Sıra: 22.750 TL

Saha İçi 3. Sıra: 19.500 TL

Kategori 1 / A: 8.800 TL

Kategori 1 / B: 7.700 TL

Kategori 1 / C-T: 5.850 TL

Kategori 1B (203-204-213-214): 4.150 TL

Kategori 2: 3.000 TL

Kategori 3: 2.200 TL

Kategori 4: 1.650 TL

Kategori 5: 1000 TL

Kategori 6: 875 TL

Kategori 7: 750 TL

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