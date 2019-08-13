Fenerbahçe savunmasında bilinmezlik sürüyor! Ersun Yanal’ın planı…

Hazırlık maçlarında Fenerbahçe'nin en büyük probleminin defansta olduğu göze çarpmıştı.

Teknik Direktör Ersun Yanal, gelecek hafta oynanacak Gazişehir maçına kadar ilk bu problemi çözmek istiyor.

Yeni transfer Zanka, Samandıra'da düz koşular yaptıktan sonra sağlık heyeti ve antrenörlerin çalışma programına göre hareket ediyor.

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Yanal, Danimarkalı stoperin durumuyla ilgili bir test talep etti ve sonuçları beklemeye geçti.

JAILSON GÖREVE HAZIR

Sakatlıktan kurtulan Serdar Aziz'in de oynayacak durumda olup olmadığı bu hafta içinde belli olacak.

Bugün topbaşı yapacak olan sarı-lacivertlilerde teknik heyet, Serdar ve Zanka'nın durumunu yakından takip edecek.

Hazırlık maçlarında stoperde görev alan Jailson'un Gazişehir karşısında da bu bölgede şans bulması kuvvetli ihtimal.

Sadık Çiftpınar da hazır durumda. Yanal'ın hangi ikiliye şans vereceği merak konusu.

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