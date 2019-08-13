Çamurda güreş Adil Rami’nin sonu oldu! Marsilya biletini kesti…

Futbol dışı gündemleriyle sık sık kamuoyunu meşgul eden futbolcular arasında yer alan Adil Rami’nin Marsilya tarafından takımdan gönderilmesinin gerekçesi belli oldu.

Fransız ekibinin sözleşmesini tek taraflı feshettiği 33 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçlarda forma giyemedi.

Adil Rami’nin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yapması nedeniyle sakatlandığını öğrenen Marsilya kulübü, Fransız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla Adil Rami’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilirken oyuncunun katıldığı TV şovu sözleşmesinin de sonu oldu.

Kısa bir süre önce ünlü Playboy modeli Pamela Anderson ile birlikte olan Rami, 51 yaşındaki Anderson’dan ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdi.

Rami’nin kendisini aldattığını iddia eden Anderson, “O bir canavar” ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu yerden yere vurdu.