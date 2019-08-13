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Çamurda güreş Adil Rami’nin sonu oldu! Marsilya biletini kesti…
Fransa Ligue 1

Çamurda güreş Adil Rami’nin sonu oldu! Marsilya biletini kesti…

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'nın, savunma oyuncusu Adil Rami'nin sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin nedeni ortaya çıktı. Fransız stoperin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yaparken kendisini sakatlaması ayrılığın gerekçesi oldu...

SKOR DIŞ HABER 13 Ağustos 2019 14:54

Futbol dışı gündemleriyle sık sık kamuoyunu meşgul eden futbolcular arasında yer alan Adil Rami’nin Marsilya tarafından takımdan gönderilmesinin gerekçesi belli oldu.

Fransız ekibinin sözleşmesini tek taraflı feshettiği 33 yaşındaki futbolcu, Mayıs ayında yaşadığı sakatlık nedeniyle maçlarda forma giyemedi.

Adil Rami’nin katıldığı bir TV şovunda çamur güreşi yapması nedeniyle sakatlandığını öğrenen Marsilya kulübü, Fransız futbolcu hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

Geçtiğimiz günlerde alınan kararla Adil Rami’nin sözleşmesi tek taraflı feshedilirken oyuncunun katıldığı TV şovu sözleşmesinin de sonu oldu.

Kısa bir süre önce ünlü Playboy modeli Pamela Anderson ile birlikte olan Rami, 51 yaşındaki Anderson’dan ayrıldıktan sonra zor zamanlar geçirdi.

Rami’nin kendisini aldattığını iddia eden Anderson, “O bir canavar” ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuyu yerden yere vurdu.

Son güncelleme 14:54 | 13 Ağustos 2019
Adil Rami marsilya Pamela Anderson
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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