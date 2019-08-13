Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu.
Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek’ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak.
Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe’nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu.
Kartal’ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa’nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak.
Beşiktaş’ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:
Karius: 1, Roco: 3, Victor: 4, Douglas: 5, Medel: 6, Quaresma: 7, Umut: 8, Oğuzhan Özyakup: 10, Boyd: 11, Hutchinson: 13, Orkan: 14, Isimat: 15, Burak: 17, G. Yalçın: 19, Necip Uysal: 20, M. Oktay: 21, Ljajic: 22, Rebocho: 23, Vida: 24, Dorukhan: 26, Lens: 27, Ersin: 30, Rıdvan: 33, Kerem: 34, Mertcan: 37, Kartal: 41, Erdem: 44, Doğukan: 53, Oğuzhan: 55, Gökhan: 77, Caner: 88 Utku: 97