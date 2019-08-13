SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Kaz Dağları'nda katliam 4 ay içinde oldu!
Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu
Beşiktaş

Beşiktaş’ta forma numaraları belli oldu

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesinde forma numaraları belli oldu. Geçtiğimiz sezon 71 numaralı formayı giyen Burak Yılmaz, bu sezon 17'yi giyecek. 17 numarayı giyen Lens ise 27 numarayla mücadele edecek.

13 Ağustos 2019 15:59

Beşiktaş’ta yeni sezon öncesinde futbolcuların forma numaraları belli oldu.

Yeni transferlerden Boyd, Mustafa Pektemek’ten boşalan 11 numaralı formayı giyecek. Victor Ruiz ise 4 numarayla sahada olacak.

Diğer yeni transferlerden Douglos, Pepe’nin ayrılmasıyla boşalan 5 numaralı formayı alan isim oldu.

Kartal’ın kadrosuna kattığı son isim olan Rebocho ise, geçen sezon Shinji Kagawa’nın giydiği 23 numaralı formanın sahibi olacak.

Beşiktaş’ta futbolcuların forma numaraları şu şekilde olacak:

Karius: 1, Roco: 3, Victor: 4, Douglas: 5, Medel: 6, Quaresma: 7, Umut: 8, Oğuzhan Özyakup: 10, Boyd: 11, Hutchinson: 13, Orkan: 14, Isimat: 15, Burak: 17, G. Yalçın: 19, Necip Uysal: 20, M. Oktay: 21, Ljajic: 22, Rebocho: 23, Vida: 24, Dorukhan: 26, Lens: 27, Ersin: 30, Rıdvan: 33, Kerem: 34, Mertcan: 37, Kartal: 41, Erdem: 44, Doğukan: 53, Oğuzhan: 55, Gökhan: 77, Caner: 88 Utku: 97

Son güncelleme 15:59 | 13 Ağustos 2019
beşiktaş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR