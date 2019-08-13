Beşiktaş’ın asist makinesi yeni transferi Pedro Rebocho

Boyd, Douglas ve Ruiz'in ardından Beşiktaş, 4. transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de Guingamp formasıyla tamamlayan Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Rebocho, Adriano'nun ayrılışının ardından takımda kalan tek sol bek Caner Erkin'in üstünde bir performansa sahip.

ÇOK İSTİKRARLI

Geçen sezon Guingamp'ın küme düşmesine rağmen 24 yaşındaki sol bek, 36 maça çıktı.

Rebocho, yüzde 79.7 başarılı pas yüzdesiyle birlikte 8 asist yaptı. Maç başına başarılı orta yüzdesi 1.8 olan istikrarlı sol bek, Caner Erkin'e birçok alanda fark attı.

Caner, geçen sezon 28 maçta süre aldı ve 1 gol, 1 asistle tamamladı. Pas başarı ortalaması yüzde 73.6 olan milli sol bekin maç başına başarılı orta yüzdesi 1.3.

Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile maçımız varken Emre Kılınç... Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ismi Beşiktaş ile anılan Emre Kılınç`ın kadro planlamasında yer aldığını belirterek, Beşiktaş ile maçımız varken Emre`nin transferinin gündeme gelmesi doğru değil. Bizim Emre`ye çok ihtiyacımız var dedi. İlgili Haberi Oku