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Beşiktaş’ın asist makinesi yeni transferi Pedro Rebocho
Beşiktaş

Beşiktaş’ın asist makinesi yeni transferi Pedro Rebocho

Geçen sezon Guingamp’la Fransa’da 36 maça çıkan Portekizli sol bek, 8 asist yaptı. 28 maçta oynayan Caner’in asist sayısı sadece bir

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 13 Ağustos 2019 10:48

Boyd, Douglas ve Ruiz'in ardından Beşiktaş, 4. transferini gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de Guingamp formasıyla tamamlayan Portekizli sol bek Pedro Rebocho'yu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladı.

Kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı atan Rebocho, Adriano'nun ayrılışının ardından takımda kalan tek sol bek Caner Erkin'in üstünde bir performansa sahip.

ÇOK İSTİKRARLI

Geçen sezon Guingamp'ın küme düşmesine rağmen 24 yaşındaki sol bek, 36 maça çıktı.

Rebocho, yüzde 79.7 başarılı pas yüzdesiyle birlikte 8 asist yaptı. Maç başına başarılı orta yüzdesi 1.8 olan istikrarlı sol bek, Caner Erkin'e birçok alanda fark attı.

Caner, geçen sezon 28 maçta süre aldı ve 1 gol, 1 asistle tamamladı. Pas başarı ortalaması yüzde 73.6 olan milli sol bekin maç başına başarılı orta yüzdesi 1.3.

12 Ağustos 2019 Rıza Çalımbay: Beşiktaş ile maçımız varken Emre Kılınç... Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ismi Beşiktaş ile anılan Emre Kılınç`ın kadro planlamasında yer aldığını belirterek, Beşiktaş ile maçımız varken Emre`nin transferinin gündeme gelmesi doğru değil. Bizim Emre`ye çok ihtiyacımız var dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:48 | 13 Ağustos 2019
beşiktaş Pedro Rebocho
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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