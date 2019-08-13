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Bayern Münih, Ivan Perisic transferini açıkladı!
Transfer Haberleri

Bayern Münih, Ivan Perisic transferini açıkladı!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Bayern Münih, İtalya'nın Inter takımından Hırvat Ivan Perisic'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

13 Ağustos 2019 12:54

Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic’in İnter’den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon Euro olduğu öne sürüldü.

Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda İnter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.

Son güncelleme 12:54 | 13 Ağustos 2019
bayern münih İNTER ivan perisic
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PUAN DURUMU
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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