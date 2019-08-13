Bayern Münih, Ivan Perisic transferini açıkladı!

Bayern Münih Kulübü, 30 yaşındaki Ivan Perisic’in İnter’den satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandığını duyurdu.
İtalya basınında, oyuncunun kiralama bedelinin 5 milyon, satın alma opsiyonunun ise 20 milyon Euro olduğu öne sürüldü.
Hücum hattının kanatlarında görev yapan Perisic, geçen sezon tüm kulvarlarda İnter forması ile 45 maça çıktı ve 9 gol attı.
@Brazzo: “Ivan wird uns mit seiner langjährigen Erfahrung auf internationalem Top-Niveau sofort weiterhelfen. Er ist technisch stark und in der Offensive flexibel einsetzbar.” #ServusIvan #FCBayern pic.twitter.com/T8bwOQJFtS
— FC Bayern München (@FCBayern) August 13, 2019