Andy Murray mağlubiyetle döndü

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığından 7 ay sonra oynadığı ilk tekler maçını 2-0 kaybetti.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak’ta ameliyat edilen 32 yaşındaki tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın ilk turunda elendiği 14 Ocak’tan beri ilk tekler karşılaşmasına çıktı.

Dünya sıralamasının 324. basamağındaki Murray, ABD’de düzenlenen sert kort turnuvası Cincinnati Masters’ın ilk turunda, klasmanın 56. sırasındaki Richard Gasquet ile karşılaştı.

Fransız Gasquet, 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi, 6-4’lük setlerle 2-0 kazandı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak 2017 Wimbledon’da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası sahalardan 11 ay uzak kalan Murray, 2019 Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada, bir daha tenis oynayamayabileceğini söylemişti.