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Andy Murray mağlubiyetle döndü
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Andy Murray mağlubiyetle döndü

Büyük Britanyalı tenisçi Murray, ameliyatından 7 ay sonra teklerde katıldığı ilk turnuva olan Cincinnati Masters'ta Gasquet'ye 2-0 yenildi.

13 Ağustos 2019 00:13

Erkekler dünya sıralamasının eski 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, sakatlığından 7 ay sonra oynadığı ilk tekler maçını 2-0 kaybetti.

Kalçasındaki sakatlık sebebiyle 29 Ocak’ta ameliyat edilen 32 yaşındaki tenisçi, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık’ın ilk turunda elendiği 14 Ocak’tan beri ilk tekler karşılaşmasına çıktı.

Dünya sıralamasının 324. basamağındaki Murray, ABD’de düzenlenen sert kort turnuvası Cincinnati Masters’ın ilk turunda, klasmanın 56. sırasındaki Richard Gasquet ile karşılaştı.

Fransız Gasquet, 1 saat 37 dakika süren mücadeleyi, 6-4’lük setlerle 2-0 kazandı.

Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 kez şampiyonluğa ulaşan ancak 2017 Wimbledon’da yaşadığı kalça sakatlığı sonrası sahalardan 11 ay uzak kalan Murray, 2019 Avustralya Açık öncesi yaptığı açıklamada, bir daha tenis oynayamayabileceğini söylemişti.

Son güncelleme 00:13 | 13 Ağustos 2019
Andy Murray Cincinnati Masters Richard Gasquet
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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