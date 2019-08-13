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Almanya Kupası’nda Bayern Münih Lewandowski ile güldü
Almanya Bundesliga

Almanya Kupası’nda Bayern Münih Lewandowski ile güldü

Almanya Kupası ilk turunda Bayern Münih, deplasmanda Energie Cottbus'u 3-1 yendi.

13 Ağustos 2019 09:56

 

Almanya Birinci Futbol Ligi’nin son şampiyonu Bayern Münih, Freundschaft Stadı’nda 4. Lig ekiplerinden Energie Cottbus’a konuk oldu.  Karşılaşmanın ilk yarısı, Robert Lewandowski’nin 32. dakikada attığı golle Bavyera ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 65. dakikada Kingsley Coman ve 85. dakikada Robert Lewandowski ile iki gol daha bularak skoru 3-0 yaptı.

Karşılaşmanın 90 2’nci dakikasında Leon Goretzka’nın Cottbus forması giyen Türk asıllı futbolcu Berkan Taz’ı ceza sahasında düşürmesi sonucu ev sahibi ekip penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Berkan Taz, Alman milli kaleci Manuel Neuer’i mağlup ederek durumu 3-1 yaptı.

Müsabakada başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura çıktı. Berkan Taz ilk 11’de başladığı maçta 90 dakika forma giyerken, Energie Cottbus’un diğer Türk asıllı futbolcusu Abdülkadir Beyazit 63. dakikada oyuna dahil oldu.

Son güncelleme 09:56 | 13 Ağustos 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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