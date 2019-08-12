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Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı
Galatasaray

Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

Hollanda futbolcunun efsaneleri arasında yer alan eski Galatasaraylı, Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı.

SKOR DIŞ HABER 12 Ağustos 2019 20:07

Wesley Sneijder başarılarla dolu kariyerini noktaladığını duyurdu.

35 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, son olarak Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyiyordu.

Kariyerine Ajax’ta başlayan Sneijder, 27 milyon Euro karşılığında 2007 yılında Real Madrid’e transfer oldu. Ardından 4 yıllık Inter kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray taraftarlarının transferinde nöbet tuttuğu yıldız, 2012-2013 sezonun devre arasında İtalyan devinden sarı-kırmızılı takıma 7.5 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2017 yılında ise Nice’e imza atarken, 1,5 sezon sonra ise Katar’ın yolunu tuttu.

Kariyerinde 573 maça çıkan Wesley Sneijder, 152 gol atıp, 142 asist yaptı.

Galatasaray ile Süper Lig’de 3 şampiyonluk yaşayan Hollandalı 3 Süper Kupa ve 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sneijder Inter ile 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Serie A şampiyonluğu yaşarken; kariyeri boyunca 21 kez kupa kaldırdı.

Son güncelleme 20:10 | 12 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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