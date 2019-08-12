Wesley Sneijder futbolu bıraktığını açıkladı

Wesley Sneijder başarılarla dolu kariyerini noktaladığını duyurdu.

35 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu, son olarak Katar’ın Al Gharafa takımında forma giyiyordu.

Kariyerine Ajax’ta başlayan Sneijder, 27 milyon Euro karşılığında 2007 yılında Real Madrid’e transfer oldu. Ardından 4 yıllık Inter kariyerinde Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Galatasaray taraftarlarının transferinde nöbet tuttuğu yıldız, 2012-2013 sezonun devre arasında İtalyan devinden sarı-kırmızılı takıma 7.5 milyon Euro bedelle transfer oldu. 2017 yılında ise Nice’e imza atarken, 1,5 sezon sonra ise Katar’ın yolunu tuttu.

Kariyerinde 573 maça çıkan Wesley Sneijder, 152 gol atıp, 142 asist yaptı.

Galatasaray ile Süper Lig’de 3 şampiyonluk yaşayan Hollandalı 3 Süper Kupa ve 2 de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Sneijder Inter ile 2009-2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve Serie A şampiyonluğu yaşarken; kariyeri boyunca 21 kez kupa kaldırdı.