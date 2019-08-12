UEFA’dan dünyaya İstanbul’dan cinsiyet eşitliği mesajı

İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea arasında oynanacak UEFA Süper Kupa mücadelesini, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Geçen ay ABD ile Hollanda arasında oynanan FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalini yöneten 35 yaşındaki Frappart, UEFA'nın erkekler kategorisindeki önemli bir turnuvada görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, yaptığı açıklamada her fırsatta kadınlar futbolundaki potansiyelin limitsiz olduğunu dile getirdiğini ve final maçı için yapılan hakem seçimlerinden çok memnun olduğunu ifade etti. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ise Frappart’ın Kadınlar Dünya Kupası’nda yönettiği final maçıyla kendisinin UEFA Süper Kupa Finali’ni de yönetebilecek yetenekte olduğunu kanıtladığını söyledi. Frappart, Fransa Futbol Federasyonu tarafından Fransa Erkekler 2. Ligi’nde 2018’den bu yana görev almaktaydı. 2019’da ise Erkekler 1. Ligi’nde Amiens-Strasbourg maçında sahaya orta hakem olarak çıkmıştı.

UEFA’NIN DÜNYAYA MESAJI

UEFA’nın böylesine büyük bir finale yaptığı kadın hakem atamalarını DW Türkçe’den Volkan Ağır’a değerlendiren Türkiye’nin ilk FIFA Kokartlı kadın hakemi akademisyen Doç. Dr. Lale Orta, Fransız Frappart’ın başarılı bir yönetim sergilemesi halinde yalnızca Avrupa’da değil, tüm dünyada bir kırılma yaratacağını düşünüyor. İstanbul Okan Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Orta, UEFA’nın ilk defa büyük bir organizasyonun finaline bir kadın hakem ataması yaparak, kadın erkek temelli eşitlik anlamında tüm dünyaya çok önemli bir mesaj verdiğini belirtiyor: “Bence en önemlisi UEFA Hakem Kurulu’nun cesareti ve kadın hakeme eşitlikçi bakış açısı oldu. Böylelikle UEFA’da bir devrim yarattı ve tüm dünyaya bir gönderdiği mesajla kadın hakemlere gereken değerin verilmesini istedi.”

Doç. Dr. Orta, bu kararla birlikte UEFA ve FIFA'nın cinsiyet eşitliği konusunda daha radikal kararlar alarak ülke federasyon yönetimlerinde de liyakat sahibi kadınlar için ülkelerin futbol organizasyonlarında kota zorunluluğu getireceği bir uygulamaya başlaması gerektiği düşüncesinde. Türkiye, şu anda UEFA ülkeleri arasında Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nda kadın delege bulunmayan az sayıda ülkeden biri.

TÜRKİYE’YE VERİLMESİ TESADÜF DEĞİL

Orta, UEFA’nın kadın hakemlikte Türkiye’nin öncü ülkelerden biri olduğunu gayet iyi bildiği için böylesine tarihi bir maçın Türkiye’ye denk gelmesini tesadüf olarak yorumlamıyor. Türkiye’de 1990’da Galatasaray-Sarıyer maçında yardımcı hakem, 1999 yılında da Sakarya-Ankaragücü maçında da hakem olarak görevlendirildiğini hatırlatan Orta, “Türkiye’de futbolu yönetenler açtığım kapıyı kapatmasalardı çarşamba günkü Süper Kupa Finali’ni yönetecek kişi bir Türk kadın hakemimiz de olabilirdi” dedi.

UEFA’NIN KARARI BİR DEVRİM

Almanya’da Almanca yayın yapan Türkiye kökenli Socrates Almanya Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni Banu Yelkovan UEFA’nın kararını bir devrim olarak nitelerken, atamanın “UEFA’nın kadın futboluna her platformda destek vereceğinin en büyük, en özel göstergelerinden biri” olduğunu vurguluyor. Son dönemde kadın sporcuların eşitlik taleplerinin de UEFA’nın kararında etkisi olabileceğine değinen Yelkovan, “Bence önümüzdeki yıllarda kadın sporunun yükselişine hep birlikte tanık olacağız. Tüm başarısına rağmen hâlâ sporcu sayıları, yaşanacak başarılar ve sponsorlar açısından çok bâkir bir alan. Bu alana yatırım yapan kazanacak.” görüşünde.

“BİR ŞEY ÇATLADIĞINDA ENİNDE SONUNDA KIRILIR”

Maçın tarihi öneminden dolayı her konuşulduğunda İstanbul’un da hatırlanacak olmasının harika bir fırsat olduğunu da ifade eden Yelkovan,Türkiye’deki cinsiyetçiliğin ve futbol ortamındaki algıların kırılması için bir maçtan ve bir kadın hakemden çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu ifade ediyor. Bir kırılma olacaksa bunun futbolseverlerin bakışında, kadın futboluna olan yatırımlarda ve Stephanie Frappart’ı örnek alacak kız çocukları arasında yaşanmasını umut ettiğini belirtirken, final maçının Türkiye’deki algılarda bir çatlak yaratabileceğini dile getiriyor ve “Bir şey çatladığında da eninde sonunda kırılır” diyor.

KADIN HAKEMLERİN GELECEĞİ STEPHANİE’NİN ELİNDE

Video Asistan Hakem uygulamasının da hakemlerin spesifik hata yapma olasılığını ortadan kaldırmasıyla yöneticilerin daha cesaretli karar vermelerinde etkili olduğunu düşündüğünü kaydeden Lale Orta’nın Stephanie Frappart’ın bu maçın altından kalkabileceğine olan inancı tam. Frappart’ın bu maçta başarılı bir yönetim sergilemesiyle yalnızca Avrupa’da değil, tüm dünyada bir kırılma yaşanacağına inanıyor: “Stephanie bu maçın altından kalkmak zorundadır. Tüm dünya kadınlarının gözü bu maçın üzerinde olacak ve Stephanie kadın hakemlerin geleceğinin en önemli belirleyicileri arasında yer alacaktır.”