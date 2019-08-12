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UEFA ırkçı Sırp taraftarlara acımadı!
Yeni Malatyaspor

UEFA ırkçı Sırp taraftarlara acımadı!

UEFA Disiplin Kurulu, Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk karşılaşmasında Sırp taraftarların merdiven boşluklarını doldurması, yabancı madde atması, meşale yakması ve ırkçı davranışlardan dolayı ceza 2 maç seyircisiz oynama ve 24 bin 250 Euro para cezası verdi.

12 Ağustos 2019 20:16

UEFA, Sırp ekibi Partizan ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan Avrupa Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yaşanan olaylarla ilgili cezalarını açıkladı. Partizan taraftarlarının merdiven boşluklarını doldurması, sahaya yabancı madde atması, meşale yakması ve ırkçı davranışlardan dolayı ceza aldığı açıklandı. Buna göre UEFA’nının resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, disiplin kurulunun Sırp temsilcisine 24 bin 250 Euro para cezası ve 2 Avrupa kupası maçında da seyircisiz oynama cezası verdiğini duyuruldu.

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Son güncelleme 20:16 | 12 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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