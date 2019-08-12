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Son dakika! Beşiktaş Pedro Rebocho transferini resmen duyurdu
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş Pedro Rebocho transferini resmen duyurdu

Beşiktaş, sol bek Pedro Rebocho'nun transferini resmen duyurdu.

12 Ağustos 2019 14:08

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Pedro Rebocho transferini resmi internet sitesinden duyurdu. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Portekizli futbolcu sağlık kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş, Pedro Rebocho’yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp’tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho’nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Benfica altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, 2017 yazında 550 bin euro karşılığında Guingamp’a transfer oldu. Geçen sezon Ligue 1’de 36 maça çıkan Rebocho, takımına 8 asistlik katkı sağladı. 1.71 boyundaki futbolcu hızıyla ön plana çıkıyor.

Son güncelleme 14:09 | 12 Ağustos 2019
beşiktaş Pedro Rebocho transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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