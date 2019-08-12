Son dakika! Beşiktaş Pedro Rebocho transferini resmen duyurdu

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Pedro Rebocho transferini resmi internet sitesinden duyurdu. Dün akşam saatlerinde İstanbul’a gelen Portekizli futbolcu sağlık kontrollerin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Beşiktaş, Pedro Rebocho’yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp’tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Kulübümüz, Pedro Miguel Braga Rebocho’nun bir yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için EA Guingamp ile satın alma opsiyonlu olarak anlaşmaya varmıştır.

Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Pedro Miguel Braga Rebocho'ya Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, başarılar dileriz.

Benfica altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, 2017 yazında 550 bin euro karşılığında Guingamp’a transfer oldu. Geçen sezon Ligue 1’de 36 maça çıkan Rebocho, takımına 8 asistlik katkı sağladı. 1.71 boyundaki futbolcu hızıyla ön plana çıkıyor.