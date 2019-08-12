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Ryan Donk’tan özeleştiri
Galatasaray

Ryan Donk’tan özeleştiri

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Fiorentina mağlubiyetiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız" dedi.

12 Ağustos 2019 18:24

Galatasaray’ın 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ryan Donk, dün İtalyan ekibi Fiorentina ile oynanan ve 4-1 mağlup olunan maç hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Dünkü karşılaşmada yaptıkları hataların çok net cezalandırıldığını söyleyen Donk, “Bu karşılaşma bizim için önemli bir ders oldu ve istediğimiz yere ulaşmak için daha çok çalışmamız gerektiğinin dersini çıkardık. Kaybettik ama kazandığımız şeyler oldu. Daha çok ve daha çalışıp sıkı çalışıp sizleri gururlandıracağız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 18:24 | 12 Ağustos 2019
galatasaray Ryan Donk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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