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Modou Secka Barrow, Denizlispor’da
Denizlispor

Modou Secka Barrow, Denizlispor’da

Süper Lig'in yeni ekibi Yukatel Denizlispor,, 26 yaşındaki Modou Secka Barrow'u bir yıllığına kiraladı.

12 Ağustos 2019 22:36

Süper Lig’in yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Gambiyalı kanat oyuncusu Modou Secka Barrow’u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiltere İkinci Futbol Ligi takımlarından Reading’in formasını giyen 26 yaşındaki Barrow ile bir yıllık kiralık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, önemli bir transfer yaptıklarını ve bundan sonra iki futbolcuyu daha renklerine bağlamak istediklerini belirtti.

Her iki kanatta da görev yapan Barrow, daha önce Swansea City, Leeds United, Blackburn Rovers, Östersunds, Varbergs ve Norrköping takımlarında da forma giydi.

Son güncelleme 22:36 | 12 Ağustos 2019
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