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Medipol Başakşehir Olympiakos’a konuk oluyor
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir Olympiakos’a konuk oluyor

Turuncu-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a konuk olacak.

12 Ağustos 2019 13:25

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek. Karaiskakis Stadı’nda saat 21.30’da başlayacak ve TRT Spor’dan canlı yayınlanacak maçı, İskoçya Futbol Federasyonundan hakem Bobby Madden yönetecek.

NASIL TUR ATLAR?

Sahasında oynadığı ilk maçı 1-0 kaybeden turuncu-lacivertlilerin, deplasmanda turu geçmesi için iki farklı ya da karşılıklı gollü en az tek farklı galip gelmesi gerekiyor. Müsabakanın İstanbul ekibinin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlanması halinde, uzatma bölümüne geçilecek. Bu bölümde de sonucun değişmemesi durumunda ise penaltı atışları play-off turuna yükselecek ekibi belirleyecek.

Son güncelleme 13:25 | 12 Ağustos 2019
avrupa ligi Medipol Başakşehir olympiakos uefa avrupa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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