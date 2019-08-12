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MAÇ SONUCU | Fiorentina Galatasaray 4-1
Galatasaray

MAÇ SONUCU | Fiorentina Galatasaray 4-1

Yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Serie A ekibi Fiorentina ile yapan son şampiyon Galatasaray sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

12 Ağustos 2019 00:09

Süper Lig ‘in başlamasına kısa bir süre kala, son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında Floransa’da Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim, 19 yıl önce çalıştırdığı ve efsane ilan edildiği Floransa’da maç öncesi ve maç sırasında büyük ilgi gördü. Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadeleyi Fiorentina 4-1 kazandı.

Fiorentina 42. dakikada yeni transferi Kevin Prince Boateng’in penlatıdan attığı golle öne geçti. 45+3’te Sottil, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, Emre Mor’un 50. dakikada attığı golle farkı 2’ye indirdi: 2-1 Ev sahibi Fiorentina bu gole 62. dakikada Benassi karşılık verince fark yeniden 2’ye çıktı: 3-1 Mücadelede son sözü 83. dakikada attığı golle Simeone söyledi.

11 Ağustos 2019 Floransa`da Fatih Terim rüzgarı Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina ile İtalya`nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi. İlgili Haberi Oku

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Galatasaray, oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig’e 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux’yu 3-1, Panathinaikos’u da 2-1 mağlup etti. Cim Bom, Süper Kupa maçında ise Akhisarspor’u tek golle devirip mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında cuma günü Denizlispor’a konuk olacak.

Son güncelleme 00:09 | 12 Ağustos 2019
Fiorentina galatasaray hazırlık maçı
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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