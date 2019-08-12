MAÇ SONUCU | Fiorentina Galatasaray 4-1

Süper Lig ‘in başlamasına kısa bir süre kala, son şampiyon Galatasaray hazırlık maçında Floransa’da Serie A ekibi Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Fatih Terim, 19 yıl önce çalıştırdığı ve efsane ilan edildiği Floransa’da maç öncesi ve maç sırasında büyük ilgi gördü. Artemio Franchi Stadı’ndaki mücadeleyi Fiorentina 4-1 kazandı.

Fiorentina 42. dakikada yeni transferi Kevin Prince Boateng’in penlatıdan attığı golle öne geçti. 45+3’te Sottil, farkı ikiye çıkardı ve ilk yarı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya iyi başlayan Galatasaray, Emre Mor’un 50. dakikada attığı golle farkı 2’ye indirdi: 2-1 Ev sahibi Fiorentina bu gole 62. dakikada Benassi karşılık verince fark yeniden 2’ye çıktı: 3-1 Mücadelede son sözü 83. dakikada attığı golle Simeone söyledi.

Floransa`da Fatih Terim rüzgarı Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki son hazırlık maçında Fiorentina ile İtalya`nın Floransa kentinde karşı karşıya geldi. İlgili Haberi Oku

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 4-1 yenik ayrıldı. Galatasaray, oynadığı hazırlık maçlarında Leipzig’e 3-2, Augsburg’a da 4-1 yenilirken, ardından Bordeaux’yu 3-1, Panathinaikos’u da 2-1 mağlup etti. Cim Bom, Süper Kupa maçında ise Akhisarspor’u tek golle devirip mutlu sona ulaşarak kupayı müzesine götürdü. Galatasaray, Süper Lig’in ilk haftasında cuma günü Denizlispor’a konuk olacak.