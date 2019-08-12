SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 70 milyonluk gölet projeleri kaderine terk edildi
Cengiz Ünder’in kulübü Roma’ya ağaçtan kupa!
Dünyadan Futbol

Cengiz Ünder’in kulübü Roma’ya ağaçtan kupa!

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla "Dünyanı koru" temasıyla İspanyol özel yatırım firması Mabel Capital'in sponsorluğunda yapılan özel maçta Roma, İspanya'nın Real Madrid takımıyla Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Maçı kazanan Roma'ya bonsai ağacı şeklinde kupa takdim edildi. İspanyolların bu kupası herkesi şaşkına çevirirken sosyal medyada büyük takdir topladı.

12 Ağustos 2019 12:46

İtalya ligi ekiplerinden Roma, özel maçta İspanya temsilcisi Real Madrid’e normal süresi 2-2 tamamlanan mücadelede penaltılarda 5-4 üstünlük kurarak Mabel Green Kupası’nı kazandı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder bol gollü maçta çok şık bir asist yaptı.

Aşırı sıcak havada oynanan mücadelenin 7. dakikasında Roma’da sağ kanattan hareketlenen milli futbolcu Cengiz Ünder’in vuruşunda, top üst direkten döndü.

Ev sahibi Roma’nın daha atak oynadığı sırada, 16. dakikada Marcelo, Real Madrid’i 1-0 öne geçirdi. Roma’nın 34. dakikada gelişen hücumunda Nicolo Zaniolo, sağ kanattan ceza sahası içine ortasını yaptı. Diego Perotti, bekletmeden yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi ve maçta eşitliği sağladı: 1-1.  Karşılaşmanın 38. dakikasında Marcelo’nun ortasında Casemiro kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve konuk ekibi yeniden öne geçirdi: 1-2.

TÖRENDE BONSAİ AĞACI ŞEKLİNDE KUPA

Roma’dan bu gole yanıt gecikmedi. 40’ıncı dakikada Cengiz Ünder’in ara pasına hareketlenen Edin Dzeko, maçta yeniden beraberliği sağladı: 2-2. Maçın ilk yarısı, 2-2 sona erdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid daha atak oynamasına ve daha çok pozisyon bulmasına rağmen maçın normal süresinde eşitlik bozulmadı. Müsabakanın galibini belirlemek üzere seri penalt atışlarına gidildi.  Penaltılarda Real Madrid’e 5-4 üstünlük kuran Roma, Mabel Green Kupası’nı kazandı. Sarı-kırmızılı takım, maç sonunda düzenlenen törende bonsai ağacı şeklindeki kupasıyla poz verdi.

İlk yarıdaki istekli ve hırslı oyunuyla dikkati çeken milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika mücadele ederken, seri penaltı atışlarındaki vuruşunda topu ağlara göndermeyi başardı.

MAÇ ÖZETİ | Roma Real Madrid: 2-2 (Mabel Green Kupası)

Son güncelleme 12:54 | 12 Ağustos 2019
bonsai ağacı kupa Mabel Green Kupası özet Real Madrid roma
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR