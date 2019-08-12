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Lille, Miguel Le’nin Trabzonspor’a gittiğini duyurdu
Trabzonspor

Lille, Miguel Le’nin Trabzonspor’a gittiğini duyurdu

Fransa'nın Lille Kulübü, Portekizli stoper Edgar Miguel Le'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı.

12 Ağustos 2019 18:34

Fransız temsilcisi Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı’nın transferi için yapılan anlaşmada Trabzonspor’a verilen defans oyuncusu Edgar Miguel Le’in ayrılığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Edgar Miguel Le’ye yeni kulübünde başarılar dilendi.

11 Ağustos 2019 Yusuf Yazıcı Lille formasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı Trabzonspor`dan Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille`e transfer olan Yusuf Yazıcı yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı. Lille`in Nantes`i 2-1`le geçtiği maçta oyuna sonradan giren Yusuf Yazıcı`yı bordo mavili taraftarlar yalnız bırakmadı. İlgili Haberi Oku

25 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Portekiz’in Belesenses takımından Lille’e transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Nantes takımında geçiren Portekizli futbolcu 11 resmi müsabakada görev aldı.

Lille ile toplam 47 müsabakada oynayan Edgar Miguel Le 1 gol, 1 asist ile mücadele etti.

Son güncelleme 18:34 | 12 Ağustos 2019
Edgar Miguel Le Lille trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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