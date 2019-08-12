SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Alevler yerleşim yerini tehdit ederken, bazı evler tahliye edildi!
Kayserispor’dan orta sahaya takviye: Aksel Aktaş
Kayserispor

Kayserispor’dan orta sahaya takviye: Aksel Aktaş

İstiklal Mobilya Kayserispor, Fransa'nın Reims takımından Aksel Aktaş ile anlaştı.

12 Ağustos 2019 22:38

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Fransa’nın Reims takımından Aksel Aktaş’ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin hem oyuncuya hem de Kayserispor’a hayırlı olması temennisinde bulunulurken, Aksel Aktaş’ın düzenlenen törenle sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Aksel Aktaş’ın, Fransa’nın 16 ve 18 yaş altı, Türkiye’nin ise 19 yaş altı milli takımında forma giydiği aktarıldı.

Son güncelleme 22:38 | 12 Ağustos 2019
Aksel Aktaş İstikbal Mobilya Kayserispor kayserispor spor toto süper lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR