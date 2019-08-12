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Kayserispor’da lisans tehlikesi! TFF’ye 2 milyon Euro yatırmazsa…
Kayserispor

Kayserispor’da lisans tehlikesi! TFF’ye 2 milyon Euro yatırmazsa…

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, ekonomik sıkıntıdan ötürü büyük bir sorun ile karşı karşıya. Kayseri ekibi TFF'nin hesabına Perşembe gününe kadar 2 milyon Euro yatırmazsa transferlerine lisans çıkaramayacak.

12 Ağustos 2019 16:25

Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, büyük bir tehlikenin eşiğinde. Sarı-kırmızılı takımın, 15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00’e kadar Türkiye Futbol Federasyonu’nun hesabına 2 milyon Euro (12,5 milyon TL) para yatırması gerekiyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF’ye söz konusu ödemeyi yapamaz ise transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramayacak. Kayseri ekibi ligin ilk hafta maçına da amatör futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkmak zorunda kalacak. Kayserispor’un Cemil Usta Sezonu’ndaki ilk rakibi Alanyaspor.

KADİR HAS’TAKi İLK İDMANINI YAPTI

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacak olan yeni tesiste ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Sarı Kırmızılı takım, 5 yıldızlı otel donanımında bulunan Kadir Has yeni tesis binası içerisindeki spor salonunda ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat süren idmanda fitness ve güç çalışması yapan sarı kırmızılılar, sonrasında saha çalışması için çime geçti.

Son güncelleme 16:32 | 12 Ağustos 2019
kayserispor tehlike tff
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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