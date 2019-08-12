Henry Onyekuru, Monaco’da

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Everton’dan Henry Onyekuru’yu transfer etti. Nijeryalı futbolcu, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere’de çalışma izni alamadığı için Everton formasını resmi maçlarda giyemeyen 22 yaşındaki futbolcu, Anderlecht ve Galatasaray’da kiralık olarak forma giydi.

Onyekuru, Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanırken 44 maçta 16 gol attı.

Monaco, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Onyekuru’yu Everton’dan transfer ettiğini açıkladı pic.twitter.com/7QWYkZ9QTA — SKOR (@SozcuSkor) August 12, 2019

Monaco yöneticisi Oleg Petrov, yaptığı açıklamada, “Henry Onyekuru’nun yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Son yıllarda yeteneklerini göstermiştir. Hücum hattımızı güçlendirecek hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

Onyekuru da resmi açıklamadan sonra şu ifadeleri kullandı;

“Monaco gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum. Sahada her şeyimi vereceğim ve takımımın iyi bir sezon geçirmesine yardımcı olacağım. Takım arkadaşlarımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.“