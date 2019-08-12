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Henry Onyekuru, Monaco’da
Fransa Ligue 1

Henry Onyekuru, Monaco’da

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren ve başarılı performans sergileyen Henry Onyekuru, Monaco ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

SKOR DIŞ HABER 12 Ağustos 2019 19:40

Fransa Ligue 1 ekibi Monaco, Everton’dan Henry Onyekuru’yu transfer etti. Nijeryalı futbolcu, yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

İngiltere’de çalışma izni alamadığı için Everton formasını resmi maçlarda giyemeyen 22 yaşındaki futbolcu, Anderlecht ve Galatasaray’da kiralık olarak forma giydi.

Onyekuru, Galatasaray ile Süper Lig ve Türkiye Kupası’nı kazanırken 44 maçta 16 gol attı.

Monaco yöneticisi Oleg Petrov, yaptığı açıklamada, “Henry Onyekuru’nun yanımızda olmasından dolayı çok mutluyuz. Son yıllarda yeteneklerini göstermiştir. Hücum hattımızı güçlendirecek hızlı ve güçlü bir oyuncu. Onu transfer ettiğimiz için mutluyuz” dedi.

Onyekuru da resmi açıklamadan sonra şu ifadeleri kullandı;

Monaco gibi büyük bir kulübe katıldığım için çok mutluyum. Sahada her şeyimi vereceğim ve takımımın iyi bir sezon geçirmesine yardımcı olacağım. Takım arkadaşlarımla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum.

Son güncelleme 20:11 | 12 Ağustos 2019
Fransa Ligue 1 Henry Onyekuru monaco
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PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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