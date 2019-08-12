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Flaş iddia! Cenk Tosun başladığı yere geri dönüyor…
Transfer Haberleri

Flaş iddia! Cenk Tosun başladığı yere geri dönüyor…

Everton'da 4. forvet tercihi konumuna düşen Cenk Tosun'un futbola başladığı takım olan Eintracht Frankfurt'a dönebileceği iddia edildi.

12 Ağustos 2019 09:57

Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic’i 60 milyon euroya Real Madrid’e, Sebastian Haller’i ise 40 milyon euroya West Ham’a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun’a yöneldi. Bundesliga ekibinin kesinlikle forvet transferi yapacağı ve Everton’da gözden düşen Milli futbolcu Cenk Tosun’un da adaylar arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

”APTALCA BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ”

Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, transfer hakkında konuşurken ”Transfer için harcayabileceğimiz 10 milyon euro var. Evet satışlardan sonra paramız oldu ama bunu aptalca kullanmayacağız. Bir transfere 20 milyon euro harcamayacağız.” dedi.

CENK TOSUN’UN 8 SENE ÖNCE ÜZÜNTÜSÜ

Öte yandan Almanya’nın Fusball sitesi, Eintracht Frankfurt’un önceliğinin Cenk Tosun olduğunu belirtirken Türk yıldızın 8 sene önce Gaziantepspor’a transfer olurken söylediği sözleri hatırlattı. Frankfurt altyapısından yetişen Cenk, takımdan ayrılırken ”Takımımla birlikte bir daha Frankfurt Arena’da oynayamayacak olmak çok canımı acıtıyor.” sözlerini kullanmıştı.

EVERTON’DA 4. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ

Everton’da forvet sıralamasında 4. sıraya kadar düşen 28 yaşındaki futbolcu için Everton’ın da satmaya sıcak baktığı biliniyor. Premier Lig’de transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte Everton’ın da Cenk için indirime gideceği konuşuluyor.

İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, Frankfurt’ta U17, U19 ve A takımda forma giymiş ardından Türkiye’ye transfer olmuştu.

Son güncelleme 09:57 | 12 Ağustos 2019
Cenk Tosun Eintracht Frankfur everton transfer
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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