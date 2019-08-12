Fenerbahçe’de zaman az sorun çok!

SüperLig'de 2019-2020 sezonunun başlamasına sayılı günler kala son hazırlık maçında Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor ile karşılaşan ve 2-1 yenilen Fenerbahçe'de eksilerin artılardan fazla olması, camia ve taraftarları endişelendirdi. Ligin açılışını 19 Ağustos Pazartesi günü Gazişehir ile yapacak sarı-lacivertlilerin kamp dönemini masaya yatırdık:

EKSİLER

– Takımın boyu uzun, geniş alanda oynuyor. Bu nedenle pas mesafeleri uzuyor, mesafe uzadıkça uzun pas zorunlu oluyor. Bu da top kayıplarına yol açıyor.

– En sorunlu bölge savunma. Stoperde de beklerde de sıkıntı var. Pozisyon alma, oyun kurma, top çıkarma, pas gibi temel unsurlar tamamen eksik.

– Kurgu oturmadı. ‘Kaos futbolu' oynanıyor. Farklı hücum planları ve taktik disiplin yok. Bireysel yetenekler ve rakip hatalar olmasa takım pozisyona zor giriyor.

– Kruse goller atıyor ama hâlâ Almanya'daki seviyesinde değil. Bunun nedeni arkasındaki orta saha oyuncularından destek alamaması.

– Özellikle Serdar Aziz ve Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlıkları planları bozdu.

– Stoper, ön libero ve kanat/ forvet takviyeleri gecikti. İlk 11 netleşmedi. Sol bekte Hasan Ali alternatifsiz ve 2 ay yok.

ARTILAR

– Geçen sezonun aksine takımda çok tecrübeli oyuncu var. Kadroda kaptanlık yapmış, liderlik vasfı olan 11 oyuncu bulunuyor.

– Yeni kaleci Altay sadece geleceğe dönük değil bugünü kurtaracak bir yatırım olarak dikkat çekiyor.

– Hücumda Vedat'ın alternatifsizliği dışında sorun görünmüyor. Kanatlarda ve forvet arkasında alternatifli bir futbolcu grubu var.

– Yönetim, camia ve taraftar zaman zaman eleştirmesine rağmen Yanal'a destek veriyor.