‘Düdük sizde…’

MHK yeni sezon hazırlıklarını tamamladı, artık düdük hakemlerde. Ya adaletli çalarsın ya da o düdüğü yutarsın!

Riva’da titiz çalışma yapan MHK üyesi Murat Ilgaz, VAR'da görev alacak hakemleri bilgilendirdi. En önemli vurgu Danny Makkelie'den geldi: VAR, hakeme yardım ve yorum gerektirmeyen durumlarda uyarmak için görev yapacak.

Geçen sezon hakem VAR'dan imdat bekleyip karar veremezken, VAR'daki görevliler hakemin işine burnunu sokup kaosa neden olmuştu. Bu sezon hakem gördüğünü çalacak, görüntüleri değerlendiren VAR yanlış ise uyaracak.

MHK’nin yeniliklerinden biri de gözlemci baskısına alınan tedbir. Gözlemci, raporda belirtilen maddelerin kutucuklarını işaretleyecek veya boşluğu dolduracak. Bu rapordan not çıkacak. MHK değerlendirmesi için gözlemci raporu, hakemin başarısına kriter olacak. Yani sahadaki başarı ön plana çıkacak. Böylelikle adamcılık son bulacak, gözlemci denetlenmiş olacak ve senin oğlun benim oğlum pazarlığı yapamayacak.

Süper Lig ilk hafta hakemleri açıklandı. 5 maça dördüncü olarak klasman hakemlerinin atanması kafa karıştırdı. MHK'dakilerin hepsi hakem kökenli olduğu için talimatlara vakıf. Ama Başkan Zekeriya Alp değil. Olsa, bu atamaları onaylamazdı. Kaybeden takımlardan biri müracaat ederse maç tekrarlanır. Şöyle ki: Diyelim hakem sakatlandı. Yerine; seminer görmeyen, kondisyon sınavına tabi olmayan, kural değişiklikleri eğitimi almayan biri düdük çalacak.

Süper Kupa maçında Galatasaray'ın penaltısını görmeyen hakemi uyarmayan VAR, mükafat olarak Denizli-Galatasaray açılış maçına atanmış! Hakem kurnazdır. Mesajı almıştır: Aleyhine düdük çal, maçı al!

Hakemi yöneten veya eğitim veren kural dışı istekte bulunursa hakem her türlü haltı yer. Hakem de insandır. Son 16 yıldır görev yapan MHK'daki ağabeyleri ile aynı hamurla yoğrulmuştur.