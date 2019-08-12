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Braian Samudio: Şu an bir hedef koymuyorum
Çaykur Rizespor

Braian Samudio: Şu an bir hedef koymuyorum

Çaykur Rizespor'da 3. sezonunu geçiren Samudio, ligin ilk haftasında oynayacakları Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2019 21:03

Süper Lig’in ilk haftasında 17 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un Paraguaylı futbolcusu Braian Samudio, rakipleri karşısında kazanarak lige iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Samudio, Mehmet Cengiz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, zorlu bir lig mücadelesine başlayacaklarını belirtti.

Çok zor maçların kendilerini beklediğini kaydeden Samudio, “Lige yeni bir ekiple başlayacağız. Takım arkadaşlarımın yarısı gitti ve yeni arkadaşlarımız geldi. Yeni bir teknik ekip geldi.” ifadelerini kullandı.

Samudio, ilk hafta lige yeni çıkan Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, “Gençlerbirliği maçını kazanıp iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Devamını da iyi getirmek istiyoruz. Hocamız, işini iyi bilen bir hoca. Hazırlıkların başlangıcından itibaren çok iyi çalışmalar yaptık. Bize iyi bir futbol oynatması da bizim açımızdan olumlu yön olarak görüyorum. Biz de hocamızın istediklerini sahaya yansıtabilirsek başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum.” diye konuştu.

Performansına da değinen Samudio, “Futbolcu olarak her zaman kendinize bir hedef koyarsınız, hem asistlerim iyi olsun hem de fazla gol atayım. Bunu her zaman istersiniz ama takımın nasıl oynayacağına da bağlı. Yeni bir takımız. Takımın alışma süresini hızlı ve iyi bir şekilde geçebilirsek hem asist hem de gol olarak takıma yardım edebileceğimi düşünüyorum. Şu an bir hedef koymuyorum. Maç maç gitmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, yeşil-mavili ekip, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdürdü.

Son güncelleme 21:03 | 12 Ağustos 2019
Braian Samudio Çaykur Rizespor spor toto süper lig
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34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
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