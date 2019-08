ABD’li jimnastikçi Simone Biles tarihe geçti

Olimpiyatta 4 altın madalya sahibi ABD’li jimnastikçi Simone Biles, triple double hareketini deneyen ve bunu başaran ilk kadın atlet oldu. 22 yaşındaki genç sporcu altıncı ulusal madalyasını aldı.

​Son taklasını çift burguyala tamamlayarak hem salonu hem de yorumcuları coşturan Biles, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Biles’ın, bu harekete beş yıldan uzun bir süredir çalıştığı belirtildi.

​Simone Biles, 2016’da düzenlenen Rio Olimpiyatları’nda, bireysel olarak iki branşta altın madalya alarak ülkesinde ses getirdi. Biles, ABD’de jimnastik sporunun yetkili organı ‘USA Gymnastics’e yönelik taciz eleştirileriyle de gündeme gelmişti. Kurumun, sporcuları, eski takım doktoru Larry Nassar’ın istismarından koruyamamasını eleştiren Biles, “Tek bir işiniz var ve bizi koruyamıyorsunuz” demişti.

Yaşadıklarından ötürü çok üzgün olduğunu belirten Biles, “Ne zaman vücudumda bir ağrı hissetsem, doktora gitmek istemiyorum. Bunun üzerine gitmek istemiyorum. Bu çok zor. Atlatmaya çalışıyoruz; ancak hala zamana ihtiyacımız var” diye konuşmuştu.

Normal heart rate:

⠀ /\⠀ ⠀ ⠀ ⠀ /\ __ / \ __/\__ / \ _ \/⠀ ⠀ ⠀ ⠀ \/

When @Simone_Biles becomes the first woman in history to hit a triple-double:

⠀/\⠀ /\⠀ /\ _/ \ /\_/ \ /\_/ \ /\_ ⠀ \/⠀⠀ \/⠀⠀ \/#USGymChamps pic.twitter.com/C4AcN6dMWG

— Team USA (@TeamUSA) August 12, 2019