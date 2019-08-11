Yusuf Yazıcı Lille formasıyla ilk maçından galibiyetle ayrıldı

Fransa Ligue 1’in ilk haftasında Mehmet Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı’nın formasını giydiği Lille, sahasında Nantes’i konuk etti. Mücadeleye Zeki Çelik ilk 11’de çıkarken, Yusuf Yazıcı ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

YUSUF TRİBÜNLERİ VE TAKIMI HAREKETLENDİRDİ

68.dakikada oyuna giren Yusuf Yazıcı 1-1 devam eden maça hareket getirdi. 78.dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Yusuf ‘un şutu az farkla dışarıya çıktı. 2 dakikada sonra Zeki Çelik’in asistinde Osimhem maçtaki ikinci golünü atarak takımını bir kez daha öne geçirdi. Lille bu golle Nantes’i 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Tribünler Yusuf Yazıcı lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Takım arkadaşları da galibiyetin sevincini Yusuf Yazıcı’ya sarılarak kutladı ve ona ‘hoşgeldin’ mesajı verdi. YUSUF’UN İLK MAÇ PERFORMANSI:

* Oyunda kaldığı süre 22 dk

* Topla buluşma 27

* Pas 20

* Şut 1

* Kazandığı ikili mücadele 2

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

Lille, 19. dakikada Osimhen ile öne geçti ancak Nantes, Zeki’nin 51. dakikada kendi kalesine attığı golle skoru 1-1’e getirdi. Weah’ın yerine 68. dakikada oyuna giren Yusuf, Lille formasıyla ilk defa Ligue 1’de sahaya adım attı. 81. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Osimhen, Lille’in karşılaşmayı 2-1 kazanmasını sağladı.

Lille’nin Nantes’i konuk ettiği karşılaşmada Trabzonspor taraftarları da Yusuf Yazıcı’ya destek olmak için stadyumdaki yerlerini aldı. Lille kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Trabzonspor formalı bir grup taraftarın fotoğrafı yer alırken, fotoğrafın altına “Yusuf Yazıcı, tribünlerde hoş bir karşılaşma ile ağırlandı” notu düşüldü.