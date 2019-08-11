Süper Lig ne zaman başlıyor? Yeni sezon Denizlispor Galatasaray maçı ile başlıyor…

Süper Lig'de 2019 / 2020 sezonunun başlangıç tarihini TFF açıkladı. Ligin yeni sezonunun başlamasını heyecanla bekleyen futbol severler başlangıç tarihini merak ediyordu. İşte Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig yeni sezon başlama tarihi…

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF tarafından yapılan duyuruya göre, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig’de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos’ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona ererken, Spor Toto 1. Lig’de normal sezon 2 Mayıs 2020’de tamamlanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig’de ise müsabakalar 1 Eylül 2019 tarihinde oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 25 Nisan 2020’de sona erecek.

SON DAKİKA | Süper Lig`de ilk 3 haftanın programı açıklandı! Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig`de ilk 3 hafta oynanacak maçların programını açıkladı. İlgili Haberi Oku

SÜPER LİG’DE İLK HAFTA MAÇLARI

Sivasspor – Beşiktaş

Fenerbahçe – Gazişehir

Yeni Malatyaspor – M. Başakşehir

Gençlerbirliği – Çaykur Rizespor

Kasımpaşa – Trabzonspor

Kayserispor – Alanyaspor

Konyaspor – MKE Ankaragücü

Denizlispor – Galatasaray

Göztepe – Antalyaspor