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Son dakika! Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi!
Transfer Haberleri

Son dakika! Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi!

Transferde son dakika gelişmesi... Beşiktaş'ın satın alma opsiyonuyla kadrosuna kattığı Pedro Rebocho İstanbul'a geldi. Portekizli futbolcu sağlık kontrollerin ardından resmi sözleşme imzalayacak.

11 Ağustos 2019 23:28

Beşiktaş’ın yeni transferi 24 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebocho, siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul Havalimanı’na geldi…

Beşiktaş, Pedro Rebocho’yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp’tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

Benfica altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, 2017 yazında 550 bin euro karşılığında Guingamp’a transfer oldu. Geçen sezon Ligue 1’de 36 maça çıkan Rebocho, takımına 8 asistlik katkı sağladı. 1.71 boyundaki futbolcu hızıyla ön plana çıkıyor.

Son güncelleme 23:40 | 11 Ağustos 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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