Son dakika! Beşiktaş’ın yeni transferi Pedro Rebocho İstanbul’a geldi!

Beşiktaş’ın yeni transferi 24 yaşındaki Portekizli sol bek Pedro Rebocho, siyah beyazlılarla sözleşme imzalamak için İstanbul Havalimanı’na geldi…
Beşiktaş, Pedro Rebocho’yu Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) kulübü Guingamp’tan satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
Benfica altyapısında yetişen Portekizli futbolcu, 2017 yazında 550 bin euro karşılığında Guingamp’a transfer oldu. Geçen sezon Ligue 1’de 36 maça çıkan Rebocho, takımına 8 asistlik katkı sağladı. 1.71 boyundaki futbolcu hızıyla ön plana çıkıyor.